Monica Barbaro ufficialmente a bordo di Artificial di Luca Guadagnino

La candidata all’Oscar Monica Barbaro sarà ufficialmente la protagonista di Artificial di Luca Guadagnino per Amazon MGM Studios. Barbaro, il cui casting era stato annunciato in precedenza, ma il cui accordo è ora concluso, si unisce ai già annunciati Andrew Garfield, Yura Borisov, Jason Schwartzman, Cooper Hoffman e Cooper Koch. Ike Barinholtz è ancora in trattativa per unirsi al cast.

I dettagli della trama di Artificial, descritto come una “commedia drammatica ambientata nel mondo dell’intelligenza artificiale”, sono ancora segreti. Tuttavia, le prime indiscrezioni suggeriscono che sarà incentrato sull’azienda OpenAI e sul tumultuoso periodo del 2023, quando il suo CEO Sam Altman fu licenziato e riassunto in pochi giorni. Si dice che Garfield interpreterà Altman con Borisov, star di “Anora”, nei panni di Iya Stuskever, co-fondatore di OpenAI che ha guidato il movimento per sbarazzarsi di Altman.

Simon Rich ha scritto la sceneggiatura e produrrà il film insieme a David Heyman e Jeffrey Clifford di Heyday Films, oltre a Jennifer Fox.

All’inizio di quest’anno, Barbaro ha ottenuto una nomination all’Oscar per la sua interpretazione della leggendaria cantante folk e attivista Joan Baez in A Complete Unknown, che ha fatto seguito al suo ruolo di successo come pilota di caccia Phoenix in Top Gun: Maverick. Prossimamente reciterà in “Crime 101” di Amazon MGM al fianco di Chris Hemsworth, Mark Ruffalo e Barry Keoghan, e farà il suo debutto teatrale in una ripresa di “Les Liaisons Dangereuses” di Pierre Choderlos de Laclos al National Theatre di Londra. Barbaro è rappresentata da UTA, Range Media Partners, Narrative e Meyer & Downs.

Artificial segna anche l’ultima collaborazione tra Guadagnino e Amazon MGM dopo “After the Hunt“. Il film, con Julia Roberts, Garfield e Ayo Edebiri, debutterà alla Mostra del Cinema di Venezia prima dell’uscita nelle sale il 10 ottobre. La collaborazione di Guadagnino con lo studio include anche “Challengers” del 2024, “Bones and All” del 2022 e “Suspiria” del 2018.