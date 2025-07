Le avventure di Cliff Booth: ecco Brad Pitt come Cliff Booth sul set del sequel di C’era una volta a… Hollywood

Il noto sito americano JustJard ha diffuso le prime foto di Brad Pitt dal set di Le avventure di Cliff Booth, l’annunciato sequel spin-off di C’era una volta a… Hollywood scritto da Quentin Tarantino e diretto da David Fincher.

Lunedì sera (28 luglio) Brad indossava il suo costume d’epoca mentre girava una scena di Le avventure di Cliff Booth al Beverly Cinema di Los Angeles.

A sorpresa, Brad Pitt è tornato a vestire i panni di Cliff Booth, lo stuntman taciturno e spavaldo che aveva conquistato il pubblico in C’era una volta a… Hollywood. Le prime immagini dal set del sequel, trapelate nelle ultime ore, mostrano l’attore premio Oscar impegnato in nuove acrobazie e scene d’azione ambientate negli anni Settanta, segno che le avventure di Cliff Booth sono tutt’altro che finite.

Cosa sappiamo sul film Le avventure di Cliff Booth?

Il progetto, ancora avvolto nel mistero, sembra essere una sorta di spin-off/sequel dedicato al personaggio interpretato da Pitt, che nel film originale di Quentin Tarantino era al fianco di Rick Dalton (Leonardo DiCaprio). La pellicola esplorava il mondo del cinema e della controcultura americana alla fine degli anni Sessanta, culminando in una reinterpretazione pulp degli omicidi Manson. Ora, secondo fonti vicine alla produzione, questa nuova avventura si concentrerà interamente su Cliff e sul suo passato da eroe di guerra e uomo d’azione.

Le riprese sono in corso in California, tra Los Angeles e il deserto del Mojave, e dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che il film adotterà uno stile da buddy-movie solitario, tra western urbano e noir crepuscolare. Non è ancora chiaro se Quentin Tarantino sia direttamente coinvolto nel progetto, ma il tono e la fotografia sembrano perfettamente coerenti con l’universo narrativo da lui creato.

Le avventure di Cliff Booth è attualmente il titolo provvisorio del film, che potrebbe arrivare nelle sale nel corso del 2026. Nel frattempo, i fan di C’era una volta a… Hollywood possono già esultare: Brad Pitt è tornato, e Cliff Booth ha ancora molto da raccontare.