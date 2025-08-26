HomeSerie TvNews

Profilo privato: trailer della nuova serie thriller con Jessica Chastain

Svelato il trailer della nuova serie thriller Profilo privato con l'attrice premio Oscar® Jessica Chastain in arrivo il 26 settembre su Apple TV+

Di Redazione

-

Jessica Chastain in Profilo privato (The Savant)

Apple TV+ ha presentato il trailer di Profilo privato (The Savant), la nuova serie limitata con protagonista e produttrice esecutiva Jessica Chastain, attrice premio Oscar e vincitrice di SAG Award, Golden Globe e Critics Choice Award (“Gli occhi di Tammy Faye”, “The Good Nurse”, “George & Tammy,” “A Doll’s House” a Broadway). La serie, un thriller ricco di suspense e colpi di scena, farà il suo debutto su Apple TV+ il 26 settembre con i primi due episodi degli otto totali, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì fino al 7 novembre.

La trama di Profilo privato

Profilo privato segue le vicende di un’investigatrice sotto copertura conosciuta come “La mente” (The Savant), interpretata da Chastain, che si infiltra in gruppi di haters online nel tentativo di fermarne gli estremisti interni prima che agiscano. Il cast è completato da Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste, insieme alla guest star Pablo Schreiber.

Prodotta dalla FIFTH SEASON, Profilo privato è prodotta da Chastain e Kelly Carmichael per Freckle Films, dal vincitore dell’Emmy Alan Poul (“Six Feet Under”, “Tokyo Vice”), dalla candidata all’Emmy Melissa James Gibson (“Anatomia di uno scandalo”, “House of Cards – Gli intrighi del potere”, “The Americans”) e il sei volte vincitore dell’Emmy e due volte vincitore del DGA Matthew Heineman (“A Private War”, “Retrograde”, “Cartel Land”). David Levine e Garrett Kemble sono i produttori esecutivi per Anonymous Content. Andrea Stanley, autrice dell’articolo originale di Cosmopolitan, è consulente.

