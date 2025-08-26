HomeTrailerPlay Dirty - Triplo gioco: trailer del thriller con Mark Wahlberg
Play Dirty – Triplo gioco: trailer del thriller con Mark Wahlberg

Prime Video ha diffuso il trailer di Play Dirty – Triplo gioco, thriller adrenalinico firmato dal regista Shane Black.

In Play Dirty – Triplo gioco, thriller adrenalinico firmato dal regista Shane Black, un ladro professionista mette a segno il colpo più grande della sua vita. Parker (Mark Wahlberg), Grofield (LaKeith Stanfield), Zen (Rosa Salazar) e un’abile squadra s’imbattono in un colpo che li metterà contro la mafia newyorkese, in questo heist movie crudo e intelligente.

Il film è diretto da Shane Black e vanta un cast corale guidato da Mark Wahlberg, affiancato da LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key, Chukwudi Iwuji e Nat Wolff, con la partecipazione di Thomas Jane e Tony Shalhoub. La sceneggiatura è firmata da Shane Black insieme a Charles Mondry e Anthony Bagarozzi, ed è basata sulla celebre serie di romanzi “Parker” di Richard Stark. Alla produzione figurano Jules Daly, Marc Toberoff e James W. Skotchdopole, mentre tra i produttori esecutivi spiccano Susan Downey, Robert Downey Jr., Charles Mondry e Anthony Bagarozzi.

