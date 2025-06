Ransom Canyon: Netflix rinnova il western per una seconda stagione

La serie drammatica western di Netflix Ransom Canyon tornerà ufficialmente con la seconda stagione. Dopo la pubblicazione della prima stagione di 10 episodi a metà aprile 2025, Ransom Canyon è diventata una delle nuove serie originali più viste su Netflix. Ransom Canyon è ambientato in una piccola città del Texas occidentale e racconta le vite intrecciate di un gruppo di personaggi locali leggendari. Ransom Canyon è stato sviluppato da April Blair sulla base di una serie di libri omonima scritta da Jodi Thomas. Josh Duhamel è il protagonista del cast di Ransom Canyon insieme a Minka Kelly, Eoin Macken, Lizzy Greene, Garrett Wareing, Andrew Liner, Marianly Tejada e Jack Schumacher.

Secondo Netflix Tudum, la seconda stagione di Ransom Canyon è stata rinnovata da Netflix dopo che la prima stagione è diventata un successo in streaming, generando 2,6 miliardi di visualizzazioni nell’episodio finale, nonostante le recensioni contrastanti. Ransom Canyon ha ottenuto solo il 45% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, ma ha ottenuto un punteggio molto più positivo da parte del pubblico, pari al 73%. Inizialmente commercializzato come la risposta di Netflix a Yellowstone, Ransom Canyon vira verso il romanticismo e la soap opera, anche se si concentra su un gruppo di famiglie di allevatori che competono per la terra, lo status e la prosperità nella loro idilliaca cittadina. Ransom Canyon ha una colonna sonora fantastica e un cast corale molto forte.

Cosa significa per Netflix il rapido rinnovo della seconda stagione di Ransom Canyon

Il rinnovo di Ransom Canyon per una seconda stagione da parte di Netflix dimostra una grande fiducia nella sua nascente serie western. Da quando la prima stagione di Ransom Canyon si è conclusa con un finale mozzafiato, gli spettatori si aspettavano già l’annuncio di una seconda stagione. La parte interessante dell’espansione televisiva di Ransom Canyon sarà scoprire quale strada prenderanno Blair e gli sceneggiatori con il cast originale, dato che i libri sono più antologici. Alcuni personaggi chiave, come Staten Kirkland di Duhamel, Yancy Grey di Schumacher e Dan Brigman di Philip Winchester, compaiono nei libri successivi, ma non esiste un formato seriale consolidato.

Il rapido rinnovo della seconda stagione di Ransom Canyon da parte di Netflix suggerisce che l’espansione della serie fosse già prevista. Inoltre, rende palese che per Netflix gli ascolti sono fondamentali e l’accoglienza della critica non gioca un ruolo determinante nella scelta delle serie in cui investire e di quelle da cancellare dopo una sola stagione.

Il rinnovo di Ransom Canyon ha senso, ma presenta una sfida simile all’inaspettata espansione della seconda e terza stagione della serie drammatica storica FX/Hulu Shōgun. Simile a Shōgun, che ha vinto 18 Emmy lo scorso anno, Ransom Canyon dovrà probabilmente affidarsi maggiormente al suo staff di sceneggiatori per la seconda stagione, al fine di ideare trame originali e sviluppi dei personaggi.