The Gilded Age – Stagione 3: il creatore spiega il sorprendente cambio di location della premiere

Il creatore di The Gilded Age Julian Fellowes spiega il sorprendente cambio di location della premiere della terza stagione. La serie drammatica storica della HBO, vincitrice di un Emmy, è tornata dopo due anni di attesa, riaccendendo l’intrigo dell’alta società newyorkese, in particolare per Bertha Russell (Carrie Coon), la cui famiglia si ribella al suo piano di sposare sua figlia Gladys (Taissa Farmiga) al Duca di Buckingham (Ben Lamb). Nel frattempo, George Russell (Morgan Spector) si trova a centinaia di chilometri di distanza dall’elegante East 61st Street e dalla 5th Avenue.

In un’intervista con Variety che ha trattato tutti gli aspetti della premiere della terza stagione di The Gilded Age, Julian Fellowes ha parlato del viaggio di George Russell a Morenci, in Arizona. Questo netto cambiamento nella ambientazione di The Gilded Age è una nuova frontiera in senso letterale, e Fellowes spiega che lui “voleva ricordare al pubblico che non abbiamo dimenticato il selvaggio West”. Leggi la citazione di Fellowes qui sotto:

Sono sempre stato molto interessato al fatto che tutta la storia dell’America si sia svolta contemporaneamente. E sapete, il selvaggio West, con cui siamo tutti cresciuti, e la costa orientale, dove le persone cercano di far sposare le loro figlie con nobili inglesi e costruiscono palazzi sulla Fifth Avenue, esistevano contemporaneamente. Volevamo ricordare al pubblico che non abbiamo dimenticato il selvaggio West, sappiamo che esisteva.

Perché George Russell è nel selvaggio West nella premiere della terza stagione di The Gilded Age

The Gilded Age – stagione 3 si apre con George Russell in viaggio verso Morenci, in Arizona, un cambiamento inaspettato ma emozionante nello status quo della serie. George cerca di costruire una versione più veloce della ferrovia transcontinentale e sta sfruttando la propria fortuna per realizzare il suo sogno. Come ha sottolineato Julian Fellowes, l’espansione del West americano avveniva contemporaneamente all’età dell’oro della costa orientale. In qualità di magnate milionario, gran parte della ricchezza di George deriva dai lavoratori del selvaggio West.

Mettere George Russell in un saloon di una città di frontiera con pistoleri che sparano alle sue spalle è stato un modo originale per dare il via alla terza stagione di The Gilded Age. The Gilded Age è ambientato solo 20 anni dopo la guerra civile, quando i cercatori d’oro facevano fortuna estraendo l’oro in tutto il West, mentre le ferrovie portavano nuovi lavoratori e coloni negli stati occidentali. Julian Fellowes ha abilmente ricordato al pubblico come l’America della fine del XIX secolo fosse civilizzata su una costa, ma diventasse sempre più selvaggia man mano che ci si avventurava verso ovest.