Jensen Ackles anticipa la reunion soprannaturale della quinta stagione di The Boys: “Sarà un po’ stravagante”

Jensen Ackles ha anticipato la sua imminente reunion con Supernatural nella quinta stagione di The Boys, dicendo: “Sarà un po’ stravagante”. I fan della serie dark comedy di supereroi di Amazon Prime attendono con ansia la quinta e ultima stagione di The Boys, che dovrebbe debuttare in streaming nel 2026. La star di Supernatural Jensen Ackles ha confermato che riprenderà il ruolo di Soldier Boy, affiancato dai suoi colleghi di lunga data Jared Padalecki e Misha Collins. Il showrunner di The Boys e creatore di Supernatural Eric Kripke ha confermato che i tre condivideranno alcune scene nella stessa trama.

Durante la promozione del suo prossimo thriller poliziesco Amazon, Countdown, Jensen Ackles è apparso al The Tonight Show, dove ha parlato delle riprese della quinta stagione di The Boys. Ha condiviso la sua esperienza sul set con Jared Padalecki e Misha Collins, scherzando sul fatto che ha dovuto ricordare loro: “Questa non è casa nostra”. I tre protagonisti di Supernatural erano noti per i loro scherzi sul set durante le numerose stagioni della serie della CW, ma Ackles ha osservato in modo esilarante che hanno dovuto trattenersi e mantenere la professionalità sul set di The Boys.

Cosa significano i commenti di Jensen Ackles su The Boys

Come ha detto Jensen Ackles nell’intervista, Eric Kripke capisce il potenziale di riunire i tre protagonisti di Supernatural per un episodio speciale di The Boys. A cinque anni dalla fine della serie dark fantasy, Supernatural mantiene ancora un fanbase appassionato e fedele, e questo è merito soprattutto di Ackles e dei suoi colleghi, che partecipano spesso alle convention per condividere i loro aneddoti dal dietro le quinte. Per non parlare del fatto che chiunque abbia visto Supernatural, “The French Mistake”, conosce il livello di fan service esilarante che queste star sono in grado di offrire quando fanno riferimenti meta al proprio lavoro.

La combinazione del tono senza limiti della serie Prime Video con il talento delle star di Supernatural per la commedia autoironica sembra una ricetta vincente che dovrebbe essere una delizia per i fan di entrambe le serie.

Supernatural ha superato i limiti di ciò che era consentito in televisione, ma The Boys è decisamente volgare. Combinare il tono senza limiti della serie Prime Video con il talento delle star di Supernatural per la commedia autoironica sembra una ricetta vincente che dovrebbe essere una delizia per i fan di entrambe le serie. In qualsiasi tipo di reunion o crossover, l’obiettivo è evitare di alienare i fan di entrambi i titoli, e queste star sanno come mettere in scena uno spettacolo che piacerà a tutti.