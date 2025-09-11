Reacher: nuovo aggiornamento di Lee Child promette grandi cose per la serie Prime Video

Lee Child ha appena rivelato un nuovo aggiornamento sul suo prossimo progetto editoriale, che sembra rendere ancora più promettente il futuro di Reacher di Prime Video. Sebbene la maggior parte dei dettagli sul suo prossimo libro rimangano sconosciuti, ha accennato a come potrebbe collegarsi ai libri di Jack Reacher.

Considerata una delle migliori e più popolari serie poliziesche dei tempi moderni, la saga di Reacher continua a crescere con nuove stagioni e spin-off. Considerando che la serie poliziesca di Prime Video ha ottenuto un incredibile successo sia di critica che di pubblico per tre stagioni consecutive, è difficile non aspettarsi grandi cose da essa nel prossimo futuro.

Solo il tempo dirà come andranno a finire la quarta stagione di Reacher e il prossimo spin-off di Neagley, ma l’autore originale dei libri di Jack Reacher ha reso la serie ancora più emozionante rivelando un dettaglio sul suo prossimo libro. La notizia potrebbe aprire la strada a storie più innovative che espanderanno l’universo di Reacher in una nuova direzione.

Lee Child ha confermato che il suo prossimo libro potrebbe avere un potenziale collegamento con Reacher

In una recente intervista (tramite RNZ), l’autore Lee Child ha rivelato che mentre suo fratello, Andrew Child, sta scrivendo i libri di Jack Reacher, lui sta lavorando a qualcosa di completamente nuovo. Definendo la scrittura “un’abitudine” e qualcosa su cui ha “costruito la sua vita”, l’autore ha dichiarato che non ha intenzione di “dirlo a nessuno in questo momento”.

Tuttavia, quando gli è stato chiesto se il suo nuovo libro avesse qualcosa a che fare con Jack Reacher, ha sottilmente accennato: “Sì, sì, sì, penso che potremmo dirlo…” Sebbene sia rimasto sulle sue e si sia rifiutato di dire altro sul progetto, il suo potenziale collegamento con Jack Reacher lo rende ancora più intrigante.

Considerando che Lee Child non ha rivelato quasi nulla, il libro in uscita potrebbe essere uno spin-off, un prequel, una storia crossover o qualcosa di completamente diverso che espande il franchise di Reacher nei modi più inaspettati. Indipendentemente da ciò che sarà, il suo accennato legame con Reacher lo rende già incredibilmente eccitante.