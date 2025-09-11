HomeCinema News2025Christy: Sydney Sweeney è la pugile Christy Martin nel primo trailer
Christy: Sydney Sweeney è la pugile Christy Martin nel primo trailer

Christy, il film biografico sulla rivoluzionaria pugile Christy Martin interpretato da Sydney Sweeney, ha ora un trailer dopo la prima mondiale al Toronto Film Festival. Black Bear, che ha coprodotto il film diretto da David Michôd, lo distribuirà attraverso la sua neonata società di distribuzione. Il film uscirà nelle sale statunitensi il 7 novembre, mentre al momento non è noto quando sarà possibile vederlo in Italia.

Nel film, Sweeney si trasforma per interpretare Martin, una ragazza di una piccola città del West Virginia che alla fine degli anni ’80 è diventata una delle prime pugili donne di successo, raggiungendo lo status di star mondiale (è stata la prima nel suo sport ad apparire sulla copertina di Sports Illustrated) sotto la guida del suo allenatore-manager e futuro marito Jim (Ben Foster). Le battaglie più dure della futura campionessa mondiale dei pesi superwelter e membro della Boxing Hall of Fame si svolgeranno però fuori dal ring, riguardando la famiglia, l’identità e una relazione con Jim che diventa pericolosa e mette a rischio la sua vita.

Il film vede anche la partecipazione di Merritt Wever, Katy O’Brian, Ethan Embry, Jess Gabor, Chad Coleman, Bryan Hibbard, Tony Cavalero e Gilbert Cruz. Michôd ha co-sceneggiato il film con Mirrah Foulkes basandosi su una storia di Katherine Fugate. Il film è stato presentato in anteprima mondiale nella sezione Special Presentations del TIFF la scorsa settimana, quando Sweeney ha raccontato a Deadline il regime che ha seguito per interpretare l’icona della boxe, aumentando di 13 kg per il ruolo.

Mi è piaciuto moltissimo”, ha detto Sweeney. “Ho davvero sentito la forza di Christy mentre mi trasformavo. E mi è piaciuto molto poter allenarmi e lavorare con incredibili allenatori di boxe, preparatori atletici e nutrizionisti che mi hanno aiutato a raggiungere il livello necessario per interpretare Christy”.

