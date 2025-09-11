The Walking Dead: Dead City – Stagione 3: un ruolo importante alla star di Lucifer

The Walking Dead: Dead City – Stagione 3 ha aggiunto una star di Lucifer al suo cast. Dead City segue Negan e Maggie mentre viaggiano in una Manhattan post-apocalittica alla ricerca del figlio rapito di lei, Hershel. The Walking Dead spin-off è stato rinnovato per una terza stagione a luglio.

Dead City si è distinto grazie alla nuova ambientazione e alla presenza di due personaggi molto amati dai fan, che hanno contribuito a rafforzare il franchise, pur evolvendosi come entità a sé stante. Ora, il cast di The Walking Dead: Dead City per la terza stagione si è arricchito con l’aggiunta di una star di Lucifer.

Secondo Deadline, Aimee Garcia, che ha interpretato Ella Lopez nelle stagioni 2-6 di Lucifer, entrerà a far parte del cast di Dead City come personaggio fisso nel ruolo di Renata, una leader affascinante e carismatica. Garcia è nota anche per il ruolo di Jamie Batista nelle stagioni 6-8 del thriller poliziesco Dexter, e ha recitato nel remake del 2014 di RoboCop.

Cosa significa questo per la terza stagione di Dead City

The Walking Dead: Dead City ha già un cast di grande talento, con i protagonisti Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, che hanno una chimica eccezionale e una grande presenza scenica. Ha bisogno di un’attrice di alto livello e carismatica che reciti al loro fianco, ed è proprio questo che rende Garcia la scelta perfetta.

Ci si aspetta che lei apporti fascino e simpatia al ruolo e che possa aggiungere un po’ di leggerezza a una serie che può diventare molto cupa. Non è chiaro esattamente come il suo ruolo influenzerà The Walking Dead: Dead City – stagione 3 e se lei sarà più un’alleata o una nemica per Maggie e Negan.

Il personaggio di Garcia potrebbe far parte delle forze d’invasione di New Babylon, ma potrebbe anche essere un leader influente residente a Manhattan, e che potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa nella guerra di questa stagione.