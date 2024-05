Sausage Party: Foodtopia, svelati il poster e la data di uscita della serie animata

Per chi ha apprezzato il folle film animato per adulti del 2016, Sausage Party – Vita segreta di una salsiccia (qui la recensione), arriva ora un’eccitante notizia: dall’11 luglio sarà disponibile su Prime Video la serie sequel, intitolata Sausage Party: Foodtopia. Annapurna, tra gli studi di produzione dietro il progetto, ha inoltre diffuso tramite social un primo poster della serie. Non resta a questo punto che attendere un primo trailer, per scoprire quali follie i due autori, Seth Rogen e Evan Goldberg, hanno concepito per questo nuovo capitolo del franchise.

The movie was just the appetizer. Sausage Party: Foodtopia episodes, served hot and ready July 11 on @PrimeVideo. pic.twitter.com/U7QuoTrtV9 — ANNAPURNA (@AnnapurnaPics) May 1, 2024

Sausage Party: Foodtopia, tutto quello che c’è da sapere sulla serie animata

Il primo film si è rivelato sorprendentemente apprezzato dalla critica, ottenendo un impressionante 82% su Rotten Tomatoes. Dato anche il finale aperto del primo film, a lungo si è atteso un nuovo progetto dedicato a questo universo animato, che si presenterà però ora sotto forma di serie televisiva. “Un tempo il cinema era la forma d’arte superiore alla televisione, e noi abbiamo umilmente raggiunto l’apice di ciò che si può ottenere con il cinema nella nostra straordinaria opera, Sausage Party”.

“Ma ora che il cinema è completamente morto e la TV è il re dell’intrattenimento, abbiamo deciso di continuare le epiche avventure della nostra ciurma culinaria nel capolavoro televisivo Sausage Party: Footopia, che diventerà presto leggendario. Ha tutto il cuore, il doppio dei doppi sensi e il triplo del sesso tra alimenti. In altre parole, è esattamente ciò di cui il mondo ha bisogno in questo momento“, hanno dichiarato Seth Rogen e Evan Goldberg in una dichiarazione congiunta quando la serie è stata annunciata.

“Il film originale era un’altra commedia irriverente nata dalle brillanti menti comiche di Seth ed Evan. Quando Annapurna, Seth ed Evan ci hanno contattato per un reboot completo del progetto come serie TV, siamo stati entusiasti di partecipare alla collaborazione e altrettanto entusiasti di avere Prime Video come partner“, ha aggiunto Jason Clodfelter, co-presidente di Sony. “Siamo impazienti di vedere il clamore suscitato da Sausage Party: Foodtopia, che promette di essere un successo“.

La maggior parte dei doppiatori originali tornerà, con Seth Rogen nei panni di Frank, la salsiccia che si è messa in testa di svelare cosa c’è oltre il “Grande Aldilà”; Kristen Wiig nei panni di Brenda, un hot dog e interesse amoroso di Frank; Michael Cera nei panni di Barry, una salsiccia deforme e uno degli amici di Frank; David Krumholtz nei panni di Kareem Abdul Lavash, un lavash mediorientale; ed Edward Norton nei panni di Sammy Bagel Jr., un bagel ebreo nevrotico. A loro si aggiungono i nuovi arrivati Will Forte, Sam Richardson, Natasha Rothwell e Yassir Lester.