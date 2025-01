Edward Norton: 10 cose che forse non sai sull’attore

Edward Norton è uno di quegli attori di Hollywood che non ama molto far parlare di sè, se non quando si tratta di dare rilevanza a delle campagne umanitarie. L’attore, infatti, è coinvolto, sia come fondatore, che come membro, di diverse azioni e associazioni umanitarie e ambientali. Talento pazzesco, viso particolare e capelli biondissimi sono caratteristiche che hanno sempre contraddistinto l’attore americano, protagonista sia si film storici e di magia, ma anche di cinecomic.

Ecco dieci curiosità su Edward Norton.



I film da attore e da regista di Edward Norton

I film da giovane di Edward Norton

1. Edward Norton: i film e la carriera. L’attore americano ha debuttato nel 1996 nel film Schegge di paura, che lo rende subito molto celebre. Nello stesso anno partecipa a Larry Flynt – Oltre lo scandalo e in Tutti dicono I Love You. Negli anni successivi lavora in American History X (1998), Fight Club (1999), The Score (2001), Frida (2002), Red Dragon (2002), La 25ª ora (2002) e The Italian Job (2003). Negli anni a venire ha recitato in molti film di successo, come Il velo dipinto (2006), The Illusionist – L’illusionista (2006), L’incredibile Hulk (2008), Fratelli in erba (2009), Stone (2010), Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore (2012), The Bourne Legacy (2012), Grand Budapest Hotel (2014), Birdman (2014).

I film di oggi di Edward Norton

Negli ultimi dieci anni Norton ha recitato in pochi film, ovvero Collateral Beauty (2016), L’isola dei cani (2018) Motherless Brooklyn – I segreti di una città (2019) The French Dispatch (2021), Glass Onion (2022) e Asteroid City (2023).

Il film 2024 di Edward Norton

Nel 2024 Norton torna al cinema con il ruolo di Pete Seeger nel film A Complete Unknown, biopic dedicato a Bob Dylan, interpretato da Timothée Chalamet. Per il ruolo, Norton ha suonato l’autentica chitarra acustica Martin a 12 corde di Seeger, con la sua caratteristica buca triangolare.

2. Edward Norton non è solo attore, ma anche regista, sceneggiatore e produttore. La sua carriera, nel mondo del cinema, non si è basata solo a livello attoriale: Norton, infatti, ha diretto, nel 2000, il film Tentazioni d’amore. Inoltre, oltre a produrre il suo film di debutto alla regia, ha prodotto anche La 25ª ora (2002), Down in the Valley (2005), Il velo dipinto (2006), Fratelli in erba (2009) e Tentazioni (ir)resistibili (2012). Nel 2019 ha diretto il suo nuovo film, Motherless Brooklyn – I segreti di una città, nel quale figura anche come attore protagonista.

Edward Norton e le nomination all’Oscar

3. È stato candidato all’Oscar. Ad oggi Norton vanta ben quattronomination al premio Oscar, pur non avendolo mai vinto. La prima di queste risale al 1997 nella categoria al miglior attore non protagonista per Schegge di paura. Due anni dopo viene invece nominaton come miglior attore per American History X. A lui verrà preferito per la vittoria Roberto Benigni, in una scelta che ancora oggi fa molto discutere. Infine, nel 2015 è stato candidato come attore non protagonista per Birdman, perdendo però in favore di J. K. Simmons, nominato per Whiplash. Nel 2025 viene nuovamente candidato come Miglior attore non protagonista per A Complete Unknown.

Edward Norton in Fight Club

4. Edward Norton è stato realmente ubriaco per una scena di Fight Club. Nel 1999 Edward Norton ha preso parte al film Fight Club, diretto da David Fincher e basato sull’omonimo romanzo di Chuck Palaniuk. In questo film, che parla del consumismo e dell’uomo moderno che non ha alcun tipo di interesse personale verso il prossimo, Norton e Brad Pitt compaiono in una scena in cui, ubriachi, giocano a golf: i due, nello svolgerla, erano veramente ubriachi, dando una nota più realistica ai loro personaggi.

Edward Norton e Richard Gere in Schegge di paura

5. Ha battuto numerosi concorrenti. Tra i tanti che vennero considerati per il ruolo di Aaron Stampler vi sono stati Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Pedro Pascal, Wil Wheaton, James Marsden e James Van Der Beek. Alla fine, però, ad ottenere la parte fu l’esordiente Edward Norton, il quale venne scelto tra più di duemila candidati. Questi, infatti, aveva dimostrato di poter interpretare entrambe le differenti personalità del personaggio, tenendo così testa al co-protagonista Richard Gere. Grazie a questa interpretazione, Norton ottenne numerose prestigiose nomination a svariati premi, tra cui l’Oscar.

Edward Norton in L’incredibile Hulk

6. Ha collaborato alla sceneggiatura. Pur non venendo accreditato, Norton ha collaborato alla scrittura del film L’incredibile Hulk. Sembra inoltre che egli apportasse modifiche ogni giorno alle scene da girare, parlando con anche con gli altri membri del cast per approfondire la psicologia dei rispettivi personaggi. Per l’attore, inoltre, non era importante partire esattamente dalle origini del personaggio, poiché cosa ormai nota. Molto più interessante per lui era invece esplorare le conseguenze psicologiche derivate dalla sua trasformazione.

Edward Norton in American History X

7. Si è trasformato fisicamente per il ruolo. Norton ha creduto molto nella realizzazione di American History X, facendo il possibile per entrare nei panni del personaggio di Derek Vinuard e darne una versione realistica, come rasarsi i capelli e guadagnare circa 13 chili di muscoli. Tale trasformazione lo ha portato a risultare molto più minaccioso, anche per via dei tatuaggi applicati sul suo corpo con il trucco. Inoltre, per aggiudicarsi il ruolo di Derek Vinyard, ha rinunciato a partecipare a Salvate il soldato Ryan.

Edward Norton ha una moglie e un figlio

8. È sposato ed è diventato padre. Norton è da sempre molto riservato riguardo la sua vita privata. Sappiamo però che nell’aprile del 2013 ha sposato la produttrice Shauna Robertson, con cui era fidanzato dal 2007 e dalla quale ha poi avuto un figlio, Atlas, nel marzo 2013. Della loro vita famigliare non si sa però molto altro, proprio come voluto dall’attore, che specialmente negli ultimi anni ha dimostrato di preferire una vita lontana dai riflettore.

Edward Norton ha un carattere difficile

9. Sembra non sia facile lavorare con lui. In molteplici occasioni è stato riportato di accese discussioni tra l’attore e i registi o gli sceneggiatori dei film a cui ha preso parte. In particolare, è noto il suo duro scontro con il regista di American History X, Tony Kaye, il quale si disse scontento delle modifiche fatte dall’attore alla sceneggiatura. Si dice che il carattere difficile ed estremamente esigente di Norton lo abbia portato ad avere meno opportunità di quelle che avrebbe meritato dato il suo talento.

L’età e l’altezza di Edward Norton

10. Edward Norton è nato il 18 agosto del 1969 a Boston, nel Massachusetts, Stati Uniti. L’attore è alto complessivamente 1.83 metri.

