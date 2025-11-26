Scrubs: il primo teaser trailer del revival!

Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke tornano per il revival di Scrubs, e la ABC ha appena pubblicato un teaser trailer. Questo inizia con J.D., Turk ed Elliot che camminano lungo un corridoio dell’ospedale indossando i loro camici. Hanno un’espressione sicura e determinata sui loro volti, ma tutto cambia quando J.D. esclama: “Sono tornato, baby!”, facendo sì che gli altri professionisti medici dell’ospedale si chiedano chi siano.

Turk dice quindi a J.D. di provare un “approccio diverso”, con Elliot che gli suggerisce di comportarsi più come il dottor Cox. J.D. cerca allora di imitare il medico verbalmente violento dicendo a tutti: “Ascoltate, novellini!”. A quel punto il dottor Cox stesso appare poi da dietro una tenda e rivolge una battuta sarcastica a J.D. Arriva poi Carla Espinosa, che rimprovera Cox dicendo: “Lascia stare Bambi”. Il teaser trailer si conclude con J.D., Turk ed Elliot che cercano di posare in modo eroico.

Oltre a Braff, Faison e Chalke, la serie revival di Scrubs includerà il ritorno dei membri del cast come John C. McGinley (Cox) e Judy Reyes (Espinosa), con il creatore Bill Lawrence tornerà invece come produttore esecutivo e Aseem Batra come showrunner.

Dopo che la ABC aveva inizialmente rinnovato Scrubs oltre l’ottava stagione, la nona ha trasformato la serie spostando i personaggi in una scuola di medicina. Faison e McGinley erano personaggi fissi della serie, ma molti altri membri del cast originale, tra cui Braff, Chalke, Ken Jenkins e Neil Flynn, hanno fatto solo delle apparizioni come guest star o in ruoli ricorrenti. Reyes non è apparsa affatto. Dopo la cancellazione da parte della ABC, Braff ha ammesso che la stagione 9 di Scrubs, intitolata Med School, non ha funzionato.

Fortunatamente, i membri del cast originale sono tornati per il revival del 2026, come si vede nel teaser trailer. Le speculazioni sul ritorno di Scrubs sulla ABC sono state molto diffuse online per diversi anni, con Lawrence e il cast che hanno espresso la speranza di una reunion dopo che la nona stagione aveva lasciato l’amaro in bocca a tutti. Con il cast originale e il creatore profondamente coinvolti nell’attesissimo ritorno di Scrubs, i fan possono aspettarsi tante risate e divertimento nei mesi (e forse anni) a venire.

Il revival di Scrubs debutterà negli Stati Uniti con due episodi mercoledì 25 febbraio 2026.

La trama del reboot di Scrubs

La trama ufficiale della nuova serie Scrubs recita: “JD (Braff) e Turk (Faison) tornano a lavorare insieme per la prima volta dopo molto tempo: la medicina è cambiata, gli stagisti sono cambiati, ma la loro amicizia ha resistito alla prova del tempo. Personaggi nuovi e vecchi navigano nelle acque del Sacred Heart con risate, cuore e alcune sorprese lungo il percorso”.