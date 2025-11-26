HomeSerie TvApprofondimenti

HBO rivoluziona il catalogo: rinnovi, cancellazioni e serie concluse nel 2025–2026

Di Redazione

-

HBO

HBO e HBO Max hanno annunciato una lunga serie di decisioni che ridefiniranno la loro line-up per il 2026, tra rinnovi anticipati, cancellazioni e titoli che si avviano alla conclusione. L’aggiornamento arriva dopo un intenso periodo di valutazione interna, con il network deciso a puntare sui propri progetti di punta e a chiudere quelli considerati meno strategici.

Di seguito il quadro completo.

Serie rinnovate

House of the Dragon — Rinnovata per la Stagione 4

Rinnovo: 20 novembre 2025
Il prequel de Il Trono di Spade ottiene un’altra stagione, nonostante la terza debba ancora debuttare (estate 2026).

A Knight of the Seven Kingdoms — Rinnovata per la Stagione 2

Rinnovo: 20 novembre 2025
La serie ambientata un secolo prima di Game of Thrones ottiene un rinnovo anticipato prima ancora del debutto (18 gennaio 2026).

Task — Rinnovata per la Stagione 2

Rinnovo: 20 novembre 2025
Drama ambientato nei sobborghi di Philadelphia, con Mark Ruffalo e Tom Pelphrey.

The Chair Company — Rinnovata per la Stagione 2

Rinnovo: 20 novembre 2025
Dark comedy con Tim Robinson, attualmente in onda su HBO.

I Love LA — Rinnovata per la Stagione 2

Rinnovo: 20 novembre 2025
Comedy creata da Rachel Sennott, che racconta un gruppo di amici alle prese con vita e relazioni a Los Angeles.

The Gilded Age — Rinnovata per la Stagione 4

Rinnovo: 28 luglio 2025
Il period drama ambientato nell’età dorata americana torna per una quarta stagione.

Hacks — Rinnovata per la Stagione 5

Rinnovo: 27 maggio 2025
La premiata dramedy con Jean Smart prosegue.

The Last of Us — Rinnovata per la Stagione 3

Rinnovo: aprile 2025
La serie con Bella Ramsey ed Ellie continuerà la sua storia post-apocalittica.

Conan O’Brien Must Go — Rinnovata per la Stagione 3

Rinnovo: marzo 2025
Il travel-show comico di Conan torna dopo il successo delle prime due stagioni.

The Pitt — Rinnovata per la Stagione 2

Rinnovo: febbraio 2025
Medical drama con Noah Wyle, la seconda stagione arriverà a gennaio 2026.

The White Lotus — Rinnovata per la Stagione 4

Rinnovo: gennaio 2025
La serie antologica di Mike White continuerà con nuove destinazioni e nuovi ospiti.

Serie cancellate

Duster — Cancellata dopo 1 stagione

Cancellazione: 9 luglio 2025

Sex Lives of College Girls — Cancellata dopo 3 stagioni

Cancellazione: marzo 2025
Gli autori stanno tentando un possibile salvataggio presso Netflix.

Bookie — Cancellata dopo 2 stagioni

Cancellazione: febbraio 2025
La comedy di Chuck Lorre con Sebastian Maniscalco non proseguirà.

The Franchise — Cancellata dopo 1 stagione

Cancellazione: gennaio 2025
Prima cancellazione dell’anno per HBO.

Serie concluse

And Just Like That… — Conclusa con la Stagione 3

Fine annunciata: 2025
Il reboot di Sex and the City chiude con un finale in due parti.

The Righteous Gemstones — Conclusa nel 2025 con la Stagione 4

Fine annunciata: 2025
Si chiude la comedy sulla famiglia di televangelisti.

Una strategia mirata per il 2026

Con questi interventi, HBO riorganizza il proprio catalogo puntando su produzioni di forte richiamo — come House of the Dragon, The Last of Us e The White Lotus — e chiudendo serie meno performanti o giunte naturalmente alla fine della loro corsa narrativa.
Il 2026 si preannuncia così un anno ricco di ritorni attesi, nuovi debutti e qualche addio doloroso.

