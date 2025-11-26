HBO rivoluziona il catalogo: rinnovi, cancellazioni e serie concluse nel 2025–2026

HBO e HBO Max hanno annunciato una lunga serie di decisioni che ridefiniranno la loro line-up per il 2026, tra rinnovi anticipati, cancellazioni e titoli che si avviano alla conclusione. L’aggiornamento arriva dopo un intenso periodo di valutazione interna, con il network deciso a puntare sui propri progetti di punta e a chiudere quelli considerati meno strategici.
Di seguito il quadro completo.
Serie rinnovate
House of the Dragon — Rinnovata per la Stagione 4
Rinnovo: 20 novembre 2025
Il prequel de Il Trono di Spade ottiene un’altra stagione, nonostante la terza debba ancora debuttare (estate 2026).
A Knight of the Seven Kingdoms — Rinnovata per la Stagione 2
Rinnovo: 20 novembre 2025
La serie ambientata un secolo prima di Game of Thrones ottiene un rinnovo anticipato prima ancora del debutto (18 gennaio 2026).
Task — Rinnovata per la Stagione 2
Rinnovo: 20 novembre 2025
Drama ambientato nei sobborghi di Philadelphia, con Mark Ruffalo e Tom Pelphrey.
The Chair Company — Rinnovata per la Stagione 2
Rinnovo: 20 novembre 2025
Dark comedy con Tim Robinson, attualmente in onda su HBO.
I Love LA — Rinnovata per la Stagione 2
Rinnovo: 20 novembre 2025
Comedy creata da Rachel Sennott, che racconta un gruppo di amici alle prese con vita e relazioni a Los Angeles.
The Gilded Age — Rinnovata per la Stagione 4
Rinnovo: 28 luglio 2025
Il period drama ambientato nell’età dorata americana torna per una quarta stagione.
Hacks — Rinnovata per la Stagione 5
Rinnovo: 27 maggio 2025
La premiata dramedy con Jean Smart prosegue.
The Last of Us — Rinnovata per la Stagione 3
Rinnovo: aprile 2025
La serie con Bella Ramsey ed Ellie continuerà la sua storia post-apocalittica.
Conan O’Brien Must Go — Rinnovata per la Stagione 3
Rinnovo: marzo 2025
Il travel-show comico di Conan torna dopo il successo delle prime due stagioni.
The Pitt — Rinnovata per la Stagione 2
Rinnovo: febbraio 2025
Medical drama con Noah Wyle, la seconda stagione arriverà a gennaio 2026.
The White Lotus — Rinnovata per la Stagione 4
Rinnovo: gennaio 2025
La serie antologica di Mike White continuerà con nuove destinazioni e nuovi ospiti.
Serie cancellate
Duster — Cancellata dopo 1 stagione
Cancellazione: 9 luglio 2025
Sex Lives of College Girls — Cancellata dopo 3 stagioni
Cancellazione: marzo 2025
Gli autori stanno tentando un possibile salvataggio presso Netflix.
Bookie — Cancellata dopo 2 stagioni
Cancellazione: febbraio 2025
La comedy di Chuck Lorre con Sebastian Maniscalco non proseguirà.
The Franchise — Cancellata dopo 1 stagione
Cancellazione: gennaio 2025
Prima cancellazione dell’anno per HBO.
Serie concluse
And Just Like That… — Conclusa con la Stagione 3
Fine annunciata: 2025
Il reboot di Sex and the City chiude con un finale in due parti.
The Righteous Gemstones — Conclusa nel 2025 con la Stagione 4
Fine annunciata: 2025
Si chiude la comedy sulla famiglia di televangelisti.
Una strategia mirata per il 2026
Con questi interventi, HBO riorganizza il proprio catalogo puntando su produzioni di forte richiamo — come House of the Dragon, The Last of Us e The White Lotus — e chiudendo serie meno performanti o giunte naturalmente alla fine della loro corsa narrativa.
Il 2026 si preannuncia così un anno ricco di ritorni attesi, nuovi debutti e qualche addio doloroso.