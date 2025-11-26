Stranger Things raggiunge un traguardo raro nello streaming prima ancora dell’uscita della quinta stagione

Stranger Things ha raggiunto un traguardo raro e da record nel campo dello streaming prima ancora dell’uscita della quinta stagione, un altro primato per la più grande serie originale di Netflix. La quinta stagione di Stranger Things inizia con la prima parte mercoledì 26 novembre alle 20:00 ET. Gli episodi segnano l’inizio della fine per la serie fantascientifica decennale, che è diventata una delle più grandi produzioni originali mai realizzate da Netflix.

Ma, secondo Netflix, la serie ha battuto un altro record prima della quinta stagione. Stranger Things è la prima serie su Netflix ad avere quattro stagioni contemporaneamente nella Top 10 globale. Nella settimana dal 17 al 23 novembre 2025, tutte e quattro le stagioni hanno conquistato un posto nella Top 10 dei programmi TV in lingua inglese più visti della piattaforma di streaming.

Secondo la classifica, la stagione 1 è al terzo posto a livello mondiale, seguita dalla stagione 4 al quinto posto, dalla stagione 2 al settimo posto e dalla stagione 3 al nono posto. Tutte e quattro le stagioni sono entrate nella Top 10 di decine di paesi in tutto il mondo, confermando una rinascita globale della serie in vista dell’imminente premiere della stagione 5.

Stranger Things – Stagioni Numero di paesi in cui è nella top 10 Season 1 57 Season 2 13 Season 3 11 Season 4 19

Questo risultato impressionante e senza precedenti non è troppo sorprendente, considerando quanto sia stato redditizio il numero di spettatori della serie per Netflix. Stranger Things stagione 4 è finita per diventare la terza stagione televisiva in lingua inglese più vista di tutti i tempi sulla piattaforma, con 1,838 miliardi di ore guardate e 140,7 milioni di visualizzazioni. Questo numero continuerà a salire grazie al suo recente posizionamento nella Top 10.

La rinascita globale indica che in tutto il mondo si sta verificando un forte recupero in vista della quinta stagione. Mentre la prima parte porterà con sé i primi quattro episodi il 26 novembre, la seconda parte arriverà con altri tre episodi il 25 dicembre, giorno di Natale, alle 20:00 ET. Il finale della serie arriverà il 31 dicembre, alla vigilia di Capodanno, sempre alle 20:00 ET.

Sebbene la serie sia già un grande successo per la piattaforma, l’interesse mondiale proprio prima della stagione 5 dimostra quanto sia stata importante per Netflix. I personaggi di Stranger Things sono diventati eroi classici moderni, qualcosa che sarà difficile da replicare per lo streamer una volta che la serie sarà finalmente giunta al termine.

Con la serie che ha raggiunto un altro grande traguardo per Netflix prima ancora dell’uscita della quinta stagione, Stranger Things continua a dimostrare perché rimarrà nella storia della piattaforma una volta terminata. Indipendentemente da come andranno a finire gli episodi finali della serie, lo show ha lasciato il segno nella storia della cultura pop e ora ha stabilito un altro record per Netflix.