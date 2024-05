Shōgun: in lavorazione la stagione 2 e 3. Ci saranno conseguenze per gli Emmy

FX sta attualmente sviluppando altre due stagioni di Shōgun con la James Clavell Estate. È sorprendente perché la serie è stata concepita come un adattamento in serie limitata dell’intero classico letterario di oltre 1.100 pagine dell’autore Clavell e si conclude in una stagione di 10 episodi. Persino lo showrunner Justin Marks e la scrittrice principale Rachel Kondo non pensavano che la storia avesse bisogno di più di una stagione.

Allo stesso tempo, non è poi così sorprendente perché lo spettacolo ha dimostrato di essere un successo commerciale e critico per FX. Hiroyuki Sanada, che interpreta Lord Yoshii Toranaga, avrebbe chiuso un accordo per tornare per la seconda stagione pochi giorni prima dell’annuncio del rinnovo della rete.

Tuttavia, questo cambiamento significa anche che Shōgun probabilmente non competerà più per le nomination agli Emmy come serie limitata poiché semplicemente non lo è più. Probabilmente si unirà alla corsa per le serie drammatiche, ribaltando così i possibili candidati per molte categorie.

I probabili contendenti Gary Oldman (Slow Horses di Apple), Dominic West (The Crown di Netflix) e Nathan Fielder (The Curse di Showtime) potrebbero ora dover competere per il migliore attore protagonista in una serie drammatica contro l’imponente Sanada, così come Cosmo Jarvis, che interpreta John Blackthorne nello show. E un’altra star dello Shōgun, Anna Sawai, che interpreta Lady Toda Mariko, diventa ora una grande avversaria per artisti del calibro di Emma Stone (The Curse), Imelda Staunton (The Crown) e Carrie Coon (The Gilded Age della HBO) come attrice protagonista in una serie drammatica.

Oltre a Sanada, i co-creatori/produttori esecutivi/sceneggiatori Justin Marks e Rachel Kondo torneranno con la produttrice esecutiva Michaela Clavell per iniziare a mettere insieme una writing room per le nuove stagioni.

Shōgun, ispirato a una vera guerra civile che portò alla fondazione dello shogunato Tokugawa, è ambientato nel Giappone feudale del 1600. Toranaga, un potente daimyo della regione del Kanto, sta lottando per mantenere il suo potere contro i suoi rivali, primo fra tutti, Lord Ishido Kazunari (Takehiro Hira). Nel frattempo Blackthorne, un marinaio inglese, si ritrova naufragato sulle coste giapponesi. Toranaga decide di utilizzare le informazioni in possesso di questo straniero a suo vantaggio politico e nomina Mariko, l’ultima di una famiglia nobile caduta in disgrazia, come traduttrice di Blackthorne.

Clavell continuò a pubblicare molti altri libri ambientati sempre in quella che ora viene definita la sua saga asiatica, ma nessuno di questi continuò la storia dello Shōgun del 1975.