Francis Ford Coppola: secondo lui gli studi cinematografici scompariranno

Francis Ford Coppola ha condiviso i suoi pensieri sull’attuale sistema degli studi cinematografici durante la conferenza stampa del Festival di Cannes per il suo film autofinanziato Megalopolis, affermando che potrebbero non esistere ancora per molto.

“Temo che l’industria cinematografica sia diventata sempre più una questione di persone assunte per far fronte ai propri debiti perché gli studi cinematografici hanno grandi, grandi debiti. E il lavoro non è tanto fare buoni film, il lavoro è assicurarsi che paghino i loro debiti”, ha detto Francis Ford Coppola. “Ovviamente, le nuove aziende come Amazon, Apple e Microsoft, hanno un sacco di soldi, quindi potrebbe darsi che gli studi che conoscevamo da così tanto tempo, alcuni meravigliosi, non saranno più qui in futuro.”

I giornalisti hanno anche virato le loro domande sul piano politico, chiedendo a Francis Ford Coppola se il film fosse un commento su Donald Trump, spingendolo a condividere i suoi pensieri sullo stato attuale della politica americana. Coppola ha detto: “Se posso dirlo, una delle caratteristiche del nostro meraviglioso cast è che riflette ogni sorta di idee politiche. Questa non è una nozione.”

Coppola ha cercato di realizzare Megalopolis per decenni, utilizzando alla fine 120 milioni di dollari del suo impero vinicolo per produrre il film. Il film è stato oggetto di polemiche nel periodo precedente alla sua première, poiché i suoi costi e, secondo quanto riferito, le risposte modeste alle prime proiezioni hanno reso difficile garantire la distribuzione.

Megalopolis segna il primo film del regista ottantacinquenne in oltre un decennio, da Twixt del 2011. La storia è quella dell’architetto Cesar Catilina (Adam Driver), che dopo un incidente distrugge una metropoli in stile New York City, lavora per ricostruirla come un’utopia sostenibile. Il sindaco corrotto Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito) sfida Cesar e vuole restare fedele allo status quo, ma sua figlia Julia (Nathalie Emmanuel) si frappone tra i due uomini.