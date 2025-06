Squid Game – Stagione 3: il finale controverso e il vincitore spiegati dal creatore

Squid Game è giunto al termine e il creatore ha affrontato il controverso colpo di scena e il vincitore. Dopo la fallita ribellione nella seconda stagione, Gi-hun (Lee Jung-jae) crolla nella seconda metà dei giochi, ma alla fine si assume la responsabilità di prendersi cura del bambino di Jun-hee (Jo Yu-ri) fino al finale della serie. Questo porta con sé il colpo di scena di Squid Game, quando il bambino prende il posto di Jun-hee come giocatore 222.

Invece di mostrare Gi-hun vincitore di un’altra serie di giochi, Sky Squid Games ha lasciato a Gi-hun la scelta di vincere i giochi o di dare invece un’opportunità al bambino. Avendo partecipato per protestare contro la brutalità dei giochi stessi, ha finito per sacrificarsi per dimostrare che il Front Man (Lee Byung-hun) aveva torto. Il figlio di Jun-hee è diventato il vincitore ufficiale, guadagnando 4,56 miliardi di won.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, il creatore Hwang Dong-hyuk ha espresso che il bambino rappresentava “la coscienza umana,” ed è proprio per questo che ha scelto di concludere la storia con la morte di Gi-hun. Pur mettendo in mostra gli aspetti più oscuri dell’esperienza umana, Hwang sperava di mettere in luce anche le sue qualità migliori. Di seguito la sua citazione dettagliata:

Dato che si trattava del finale, ho pensato che alzare la posta in gioco e correre un rischio maggiore, in vero stile Squid Game, fosse la scelta giusta. In questo modo, volevo mostrare in modo ancora più accurato il fondo dell’umanità e anche far luce su una speranza ancora più luminosa. Credo che attraverso il bambino, Gi-hun sia in grado di mostrare questi temi in modo più dettagliato.

Credo che tutti noi siamo in grado di vivere in questo mondo grazie agli sforzi e alle lotte che la generazione precedente ha affrontato per darci un mondo migliore. E il motivo per cui dobbiamo cercare di correggere il corso del mondo è perché vogliamo dare un mondo migliore alla generazione futura. Quindi, nella nostra storia, il bambino non rappresenta solo la coscienza umana, ma anche la generazione futura per la quale dobbiamo sistemare le cose.

Cosa significa questo per il finale di Squid Game

I giochi non sono finiti

Gi-hun è tornato ai giochi per trovare un modo per porvi fine per sempre, ma non è riuscito a ribellarsi adeguatamente contro il Front Man. Al contrario, è stato costretto a giocare l’intero gioco, con la possibilità di vincere alla sua seconda apparizione consecutiva. Sfortunatamente per Gi-hun, la presenza del bambino significava che avrebbe dovuto sacrificare la sua umanità solo per vincere.

Con le voci costanti su un Squid Game ambientato negli Stati Uniti, non dovrebbe sorprendere che Gi-hun abbia fallito la sua missione.

Se fosse stato meglio preparato per il suo ritorno, Gi-hun avrebbe potuto trovare un modo per fermare i giochi. La sua intera missione era quella di fermare l’orrore, ma invece non è riuscito a salvare la vita dei molti candidati che sarebbero stati inevitabilmente eliminati. Fortunatamente, è riuscito a salvare un bambino e potenzialmente a dimostrare che l’umanità può essere buona.

CorrelatiSquid Game Stagione 3: spiegazione del finale: chi vince il gioco finale?Il finale della terza stagione di Squid Game non solo risolve tutti i nodi con una nota agrodolce, ma presenta anche uno strano cameo che allude al futuro del franchise.

Anche se Myung-gi (Yim Si-wan) era disposto a uccidere sua figlia, Gi-hun non avrebbe mai ucciso un bambino, e le sue azioni potrebbero cambiare le aspettative dei futuri giocatori. È la prova che l’umanità non è sempre terribile e che le persone continueranno a lottare per proteggere la generazione successiva. In una forte dichiarazione a Netflix, Hwang ha espresso questo concetto in modo approfondito:

Credo che abbiamo anche la responsabilità e il dovere di fare tutto ciò che è in nostro potere per lasciare un mondo migliore alle generazioni future. Il fatto che il bambino sia uscito vincitore era in linea con il significato di Squid Game.

Purtroppo, anche se Gi-Hun si è mosso per proteggere il bambino, gli altri esseri umani non sono altrettanto umani. Con le continue voci su una versione statunitense di Squid Game, non dovrebbe sorprendere che Gi-hun non abbia avuto completamente successo nella sua missione. Ci deve essere un seguito, che inevitabilmente continuerà ad attingere a ciò che ha interessato gli spettatori in primo luogo: i giochi.