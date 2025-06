Squid Game – Stagione 3: la spiegazione del cameo della Stagione 1 – Perché Gi-hun vede quella persona?

Un personaggio significativo della prima stagione fa un cameo nella terza stagione di Squid Game, influenzando notevolmente la storia di Gi-hun. Dopo tre stagioni, il thriller horror distopico di successo di Netflix è giunto al termine, concludendo la serie TV coreana e preparando il terreno per lo spin-off americano Squid Game. La terza stagione di Squid Game, che purtroppo è la più controversa tra i fan e la critica, riprende da dove la storia si era interrotta. Gi-hun è costretto a tornare ai giochi e viene ammanettato nel tempo libero per impedire ulteriori tentativi di ribellione.

Poiché Gi-hun è stato il personaggio principale di Squid Game fin dall’inizio, sembrava scontato che sarebbe arrivato alla finale, anche se alla fine fosse morto. Tuttavia, il suo percorso per arrivarci è stato sicuramente interessante.

Uno dei momenti più significativi lo vede faccia a faccia con un personaggio della prima stagione di Squid Game, che gli offre un consiglio molto utile.

Jung Ho-yeon riprende il ruolo di Sae-byeok nella terza stagione di Squid Game

Sae-byeok appare nella terza stagione di Squid Game, episodio 5, “Circle Triangle Square”

Durante tutta la prima stagione di Squid Game, Jung Ho-yeon interpreta il personaggio stanco ma adorabile di Kang Sae-byeok, alias Giocatore 067. Grazie alla sua astuzia e alla sua grinta, riesce ad arrivare fino alla finale a tre, prima di soccombere a una ferita causata dai vetri frantumati del ponte. Dopo la morte di Sae-byeok nella prima stagione di Squid Game, Jung Ho-yeon non era prevista per il ritorno. Tuttavia, il regista Hwang Dong-hyeok ha accennato alla possibilità di un suo ritorno ai SAG Awards 2022 (tramite RFA), dicendo: “Molti personaggi sono morti nella prima stagione, ma stiamo cercando di riportarli in vita nella seconda. Forse Sae-byeok ha una sorella gemella”.

Il suo personaggio rimane morto, ma appare come un ricordo o una visione a Gi-hun nel momento in cui ne ha più bisogno.

La possibilità che Jung Ho-yeon apparisse è diventata ancora più remota quando non ha avuto alcun ruolo di rilievo nella seconda stagione. Tuttavia, hanno trovato un modo per riportarla in vita, dato che l’attrice ha ripreso il ruolo di Sae-byeok nella terza stagione di Squid Game. Fortunatamente, non hanno fatto un colpo di scena alla Oh Il-nam rendendola una dei VIP o riportandola in vita. Sarebbe stato imperdonabile, considerando che è uno dei personaggi più amati di Squid Game. Invece, il suo personaggio rimane morto, apparendo solo come un ricordo o una visione a Gi-hun nel momento in cui ne aveva più bisogno.

Perché Gi-hun vede davvero Sae-byeok prima della partita finale

Gi-Hun aveva bisogno di un promemoria di chi è

Gi-hun la vede prima della partita finale, dopo aver avuto l’opportunità di uccidere gli altri concorrenti. Non è chiaro se stia ricordando la loro interazione passata o se creda che lei sia davvero nella stanza con lui. In ogni caso, l’apparizione di Sae-byeok è probabilmente indotta dallo stress, dai sentimenti contrastanti e dalla mancanza di sonno. Nel momento in cui sta per uccidere il giocatore 100, lei gli dice la stessa cosa che gli aveva detto prima della partita finale nella prima stagione di Squid Game: “Non farlo. Tu non sei così”.

Questa frase lo ha riportato all’umanità a cui aveva cercato di aggrapparsi dopo la ribellione fallita. La terza stagione di Squid Game ha portato Gi-hun in un luogo oscuro, ma Sae-byeok lo ha riportato alla luce. Da quel momento in poi, sembra che stia cercando di rimanere l’uomo che Sae-byeok credeva che fosse. Forse non riuscirà a sfuggire al trauma e alla rabbia causati dalla partecipazione ai giochi, ma può aggrapparsi a quel piccolo barlume di chi era prima.

La scena di Sae-byeok nella terza stagione di Squid Game chiude il cerchio

Sae-byeok gli ha dato il consiglio di cui aveva bisogno in una situazione quasi identica

Oltre a regalare ai fan un cameo felice, la breve scena di Sae-byeok nella terza stagione di Squid Game ha contribuito a chiudere il cerchio della narrazione. Gi-hun aveva la possibilità di porre fine ai giochi nella prima stagione uccidendo Cho Sang-woo mentre il suo amico dormiva prima della partita finale. Lui e Sae-byeok avrebbero potuto potenzialmente uscirne vivi. Tuttavia, ciò avrebbe richiesto che lui tradisse uno dei suoi valori fondamentali, trasformandolo in qualcuno che non è. Sae-byeok lo capiva.

Alla fine, Gi-hun si ritrova praticamente nella stessa posizione alla fine della terza stagione di Squid Game. Aveva i mezzi e l’opportunità di tagliare la gola a tutti gli altri membri per salvare se stesso e il bambino.

Tuttavia, le sue azioni lo avrebbero spinto oltre il limite, perché avrebbe dovuto diventare un assassino a sangue freddo. È giusto che Sae-byeok gli ricordi ancora una volta chi è nella stagione finale di Squid Game.