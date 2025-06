Squid Game – Stagione 3, la spiegazione del finale della serie cult

Il finale della terza stagione di Squid Game è un viaggio folle, quindi preparatevi a una cronaca ricca di spoiler su tutto ciò che accade nell’ultima stagione della serie più popolare di Netflix. Proprio così, dopo quattro anni, il fenomeno globale è giunto al termine.

L’ultima stagione è piena di giochi mozzafiato e morti strazianti che potreste immaginare, il che significa che, in tutta l’eccitazione, potreste essere un po’ confusi su alcuni dettagli. È qui che entriamo in gioco noi. Di seguito abbiamo analizzato tutte le domande principali che potreste avere per spiegarvi il finale completo della terza stagione di Squid Game, oltre a fornirvi un riassunto della terza stagione se volete rinfrescarvi la memoria su tutto ciò che è successo. Naturalmente, questo significa che ci sono spoiler importanti, quindi tornate indietro ora se non avete visto tutti e sei gli episodi!

Se stai ancora leggendo, preparati a immergerti in un’analisi completa del finale della serie. Per saperne di più, dai un’occhiata alle nostre guide sul cameo a sorpresa nella terza stagione di Squid Game e sulla possibilità che la terza stagione di Squid Game dia vita a uno spin-off. Che il gioco abbia inizio…

Squid Game stagione 3: spiegazione e riassunto del finale *Spoiler*

Nella terza stagione di Squid Game, Gi-hun è costretto a continuare i giochi dopo il fallimento della sua ribellione. Nel primo gioco, Hide and Seek, i giocatori sono divisi in due squadre, una rossa e una blu. I giocatori rossi ricevono un coltello e hanno il compito di uccidere i giocatori blu, che devono semplicemente sopravvivere. In questo gioco perdiamo Dae-ho (giocatore 388), Hyun-ju (120), lo sciamano (044) e Yong-sik (007) e, cosa fondamentale, Jun-hee (222) partorisce. La madre di Young-sik, Geum-ja (149), si suicida tra una partita e l’altra dopo essere stata costretta a uccidere suo figlio durante Hide and Seek.

Nel secondo gioco, Jump Rope, Nam-gyu (124) viene ucciso per primo. Gi-hun riesce poi ad attraversare il ponte con il bambino di Jun-hee dopo che i VIP decidono che il neonato deve essere aggiunto al gioco come concorrente. Anche Myung-gi (333) riesce ad attraversare, ma Jun-hee sceglie di saltare dal cornicione poiché non può attraversare con la caviglia slogata, diventando così un’altra tragica vittima di questo gioco. In seguito, il Front Man decide che il suo bambino prenderà il suo posto come giocatore 222.

Dopo questo gioco, i giocatori rimasti votano per continuare a giocare dopo aver appreso che il gioco finale consisterà semplicemente nello scegliere tre persone da uccidere: è abbastanza ovvio che questi tre sfortunati saranno Gi-hun, il bambino e Min-su (125).

Gi-hun viene convocato per un incontro privato con il Front Man. Quest’ultimo rivela la sua identità, con grande orrore di Gi-hun, e gli offre un coltello per uccidere tutti i concorrenti rimasti, salvando se stesso e il bambino. Da un flashback, apprendiamo che il precedente Host, Oh Il-nam, aveva offerto la stessa scelta al Front Man quando era un giocatore.

Il Front Man ha effettivamente ucciso tutti gli altri concorrenti nel sonno, diventando così il vincitore, mentre Gi-hun, dopo un flashback emotivo in cui Sae-byeok gli dice “tu non sei quel tipo di persona” nella stagione 1, non riesce a uccidere nessuno dei giocatori e se ne va. Ma tiene il coltello.

Il terzo gioco, Squid Game in the Sky, prosegue come previsto. In questo gioco, una persona per round deve essere spinta giù da strutture torreggianti a forma di quadrato, triangolo e cerchio. Min-su è il primo giocatore ad essere spinto, morendo nella caduta. Gi-hun è il prossimo bersaglio, ma i votanti O iniziano rapidamente a litigare tra loro e Myung-gi rivela di essere il padre di Baby 222.

Lui e Gi-hun fanno squadra e la maggior parte dei votanti O viene uccisa nella lotta che ne segue. Ma Myung-gi spinge il giocatore 100 verso la morte, lasciando solo un altro giocatore, che poi si getta dal cornicione. Questo lascia Gi-hun, il bambino e Myung-gi come unici giocatori rimasti, e uno di loro dovrà morire nel round finale…

Nel frattempo, Jun-ho ha lavorato duramente per trovare l’isola e, dopo aver scoperto che il capitano Park è una spia, riesce finalmente a trovarla dopo uno scontro che uccide la maggior parte dei suoi uomini (e il capitano Park).

Arriva lì con l’aiuto del Giocatore 246, che è fuggito dall’isola con l’aiuto della Guardia 011, che, a questo punto della storia, è sola nell’ufficio del Front Man dopo aver eliminato l’Ufficiale Mascherato.

Nel finale, la situazione giunge al culmine. Myung-gi cerca immediatamente di impedire a Gi-hun e al bambino di salire sulla struttura finale, chiedendo a Gi-hun di consegnargli il bambino: intende uccidere suo figlio per vincere. Gi-hun cerca di offrirsi in sacrificio, ma Myung-gi non gli crede. Ne segue una lotta, con Gi-hun che usa il coltello. Myung-gi finisce per cadere dalla struttura e, mentre Gi-hun si tira su, c’è un problema evidente: nessuno dei due ha premuto il pulsante per iniziare il round.

Gi-hun alla fine si sacrifica per permettere al Bambino 222 di vincere. Guarda direttamente nella telecamera e, come nella prima stagione, ripete che i giocatori non sono cavalli. “Gli esseri umani sono…” dice, prima di lasciarsi cadere all’indietro verso la morte, lasciando il pensiero incompiuto. Il Front Man assiste alla scena in diretta dalla sala di controllo e poi va a prendere il Bambino 222, vincitore dei giochi.

Jun-ho, nel frattempo, ha trovato l’isola con l’aiuto del Giocatore 246. Arriva nella sala VIP in tempo per vedere suo fratello scomparire con il bambino, ma il Front Man non risponde alle sue grida.

Poiché l’isola è stata scoperta, il Front Man avvia un protocollo di autodistruzione e vediamo l’isola esplodere nel riflesso degli occhi aperti di Gi-hun. In un certo senso, quindi, ha raggiunto il suo obiettivo e ha posto fine ai giochi, diventando l’ultima persona ad essere uccisa sull’isola.

Sei mesi dopo, veniamo a sapere che la figlia della Guardia 011 è stata avvistata in Cina e che la figlia del Giocatore 246 si è ripresa. L’ex guardia e il giocatore si riuniscono brevemente nel parco a tema, anche se il 246 non ha idea di chi sia realmente il 011. Poi, scopriamo che la madre di Sae-byeok è stata trovata in Corea del Nord e che si è ricongiunta con suo figlio all’aeroporto. Nel frattempo, i soldi di Gi-hun sono scomparsi.

Infine, vediamo che il Front Man ha lasciato Baby 222 e la sua vincita a Jun-ho. Il Front Man consegna anche i soldi di Gi-hun a sua figlia, insieme alla sua giacca insanguinata con il numero 456. In macchina a Los Angeles, il Front Man abbassa il finestrino per guardare un reclutatore che gioca a ddakji con un uomo per strada. Il reclutatore è interpretato nientemeno che da Cate Blanchett, in un cameo a sorpresa. Il reclutatore e il Front Man si scambiano uno sguardo e lo show finisce lì. Gi-hun non ha proprio finito tutti i giochi, allora…

Chi muore nella terza stagione di Squid Game?

Come previsto, nella terza stagione di Squid Game muoiono diversi personaggi importanti. Nel primo gioco della stagione, Hide and Seek (nascondino), che è il quarto gioco in totale, diciamo addio a diversi personaggi chiave. Dae-ho (giocatore 388) viene ucciso da Gi-hun, che lo incolpa del fallimento della ribellione dopo aver scoperto che aveva troppa paura per tornare dal dormitorio con le munizioni.

Lo sciamano (044) viene ucciso da Min-su (125), che è sotto l’effetto delle droghe di Thanos e ha allucinazioni su Nam-gyu (124). Yong-sik (007) viene ucciso dalla sua stessa madre, Geum-ja (149), che poi si toglie la vita dopo il gioco.

Poi, nella seconda partita della stagione, Jump Rope, perdiamo Nam-gyu, che viene spinto giù dal ponte dopo che Min-su gli lancia la collana (vuota) di Thanos, precedentemente utilizzata per conservare la droga. Jun-hee (222) scende dalla piattaforma piuttosto che tentare di attraversare con la caviglia slogata.

Infine, nell’ultimo gioco, tutti i giocatori rimasti, ad eccezione di Baby 222, vengono uccisi. Tra questi ci sono anche il giocatore 456 e Myung-gi.

Quali sono i giochi della terza stagione di Squid Game?

I tre giochi della terza stagione di Squid Game sono i seguenti: Hide and Seek, in cui le squadre sono divise in rossi e blu, con la squadra rossa (armata di coltelli) che insegue e la squadra blu (dotata di chiavi per nascondersi) che deve sopravvivere per il tempo assegnato.

Il secondo è Jump Rope, in cui la nostra bambola preferita Young-hee e il suo nuovo amico Chul-su stanno alle due estremità di un ponte, facendo oscillare una corda pesante tra di loro, e i giocatori devono saltare lungo il ponte sopra la corda per raggiungere l’altra parte, attraversando un vuoto a metà strada.

L’ultimo gioco è una versione aerea di Squid Game chiamata Squid Game in the Sky. I giocatori rimasti devono spingere almeno una persona giù da tre strutture giganti: un quadrato, un triangolo e un cerchio, formando l’iconico simbolo di Squid Game.

Chi vince i giochi?

La vincitrice di questo round di giochi è nientemeno che Baby 222, dopo aver sostituito la madre defunta, Jun-hee, come giocatrice dopo il gioco Jump Rope.

Naturalmente, Baby 222 può vincere solo con un aiuto significativo: Gi-hun la protegge ferocemente durante tutte le partite e si assicura che suo padre, Myung-gi (giocatore 333), non possa ucciderla nel round finale.

Sfortunatamente, Gi-hun si trova nella posizione di dover sacrificare se stesso per salvare Baby 222 dopo che lui e Myung-gi hanno trascurato di premere il pulsante “start” nel round finale di Squid Game in the Sky. Secondo le regole, almeno un giocatore deve morire per round. Poiché Myung-gi è caduto prima che il pulsante fosse premuto, o Gi-hun o la bambina devono morire, altrimenti saranno entrambi eliminati.

Gi-hun sceglie di sacrificarsi per permettere alla bambina 222 di vivere, e il Front Man la raccoglie dall’arena. Sei mesi dopo, la lascia con suo fratello Jun-ho, insieme alla sua vincita.

Il giocatore 456 conclude i giochi?

In un certo senso, Gi-hun ha successo nella sua missione, anche se, tragicamente, muore senza saperlo. Si sacrifica affinché Baby 222 possa vincere i giochi e sopravvivere e, poiché ha aiutato Jun-ho a raggiungere l’isola, il Front Man avvia un protocollo di autodistruzione e l’isola esplode. Guardiamo le fiamme della distruzione della struttura attraverso gli occhi aperti di Gi-hun.

Purtroppo, però, Gi-hun non ha mai scoperto che i giochi sono apparentemente un fenomeno mondiale. Una reclutatrice, interpretata da Cate Blanchett, viene vista giocare a ddakji con un uomo a Los Angeles e scambia uno sguardo significativo con il Front Man, che osserva dalla sua auto.

Cosa succede al Front Man?

Il Front Man sopravvive alla fine dei giochi. Sembra però essere in qualche modo colpito dal sacrificio di Gi-hun, poiché consegna ciò che resta delle vincite di Gi-hun e la sua giacca insanguinata del Giocatore 456 alla figlia di Gi-hun a Los Angeles.

Lascia anche Baby 222 e le sue vincite a suo fratello Jun-ho. Non è chiaro se Gi-hun sia mai riuscito a conquistarlo, ma sembra improbabile, dato che non sembra infelice di vedere il reclutatore di Los Angeles alla fine dello show.

Purtroppo, il Front Man e Jun-ho non si riuniscono né si scambiano parole, lasciando la loro storia in sospeso.

Cosa succede ai VIP?

Non viene mostrato sullo schermo, ma presumibilmente i VIP evacuano l’isola quando viene avviato il protocollo di autodistruzione. Per quanto ne sappiamo, sono sfuggiti alla morte e all’orrore e sono tornati alle loro vite.

Cosa succede al bambino?

Il bambino di Jun-hee e Myun-gi nasce durante il primo gioco (il quarto in totale), Hide and Seek. I VIP decidono di rendere il neonato un giocatore durante il gioco del salto con la corda e, dopo la morte di Jun-hee, il Front Man decide che il bambino prenderà il suo posto come giocatore 222. Gi-hun protegge ferocemente il neonato per il resto dei giochi, creando una fascia con la giacca del giocatore 456 e tenendo il bambino al suo fianco.

Gi-hun continua a proteggere la bambina nel gioco finale, quando suo padre, Myung-gi, vuole sacrificarla per i soldi. Myung-gi finisce per cadere dalla struttura finale e morire, ma, tragicamente, né lui né Gi-hun hanno effettivamente iniziato il round, e le regole prevedono che una persona per struttura debba morire. Ciò significa che un altro giocatore deve morire, e Gi-hun si sacrifica per garantire la sopravvivenza della Bambina 222.

Il Front Man raccoglie quindi la bambina 222 e, più tardi, la consegna a suo fratello Jun-ho, insieme alla vincita della bambina.

Chi è la donna all’aeroporto alla fine?

Nell’episodio finale si assiste a un commovente ricongiungimento all’aeroporto: si tratta nientemeno che della madre di Sae-byeok, finalmente ritrovata in Corea del Nord e riunita con suo figlio. Questo momento è particolarmente emozionante per chi ricorda la prima stagione e come Sae-byeok cercava la sua famiglia rimasta bloccata oltre il confine.

Il giocatore 456 è davvero morto?

Sì. Non solo sentiamo le fatidiche parole “Giocatore 456, eliminato”, ma vediamo anche il suo corpo diverse volte e vediamo il riflesso dell’isola che esplode nei suoi occhi, il che significa che anche se fosse sopravvissuto alla caduta, sarebbe stato ucciso quando l’isola è esplosa.

C’è un barlume di speranza quando Jun-ho e Choi Woo-seok si chiedono se Gi-hun sia sopravvissuto e sia stato lui a prendere i soldi dalla camera d’albergo. Ma in seguito si scopre che è stata un’idea del Front Man.

Cosa succede alla Guardia 011 e al Giocatore 246?

La guardia 011, No-eul, salva il giocatore 246, Gyeong-seok, dall’eliminazione subito dopo la fallita ribellione. Poi fa di tutto per tenerlo in vita, uccidendo allo stesso tempo coloro che sono coinvolti nel traffico di organi. Questo la mette anche nel mirino dell’ufficiale mascherato, che alla fine uccide dopo una resa dei conti nell’ufficio del Front Man.

Il Giocatore 246 fugge dall’isola ma viene inseguito dalle Guardie Rosa. Dopo una sparatoria, uccide le guardie e viene trovato da Jun-ho, che segue le sue indicazioni fino all’isola. Nel frattempo, la guardia costiera viene chiamata in aiuto del 246.

La guardia 011 brucia tutti i documenti nell’ufficio del Front Man e punta una pistola alla propria testa dopo aver trovato informazioni che le fanno credere che sua figlia, che è stata costretta a lasciare in Corea del Nord, sia morta. Tuttavia, decide di non premere il grilletto dopo aver visto Gi-hun sacrificarsi per Baby 222 sullo schermo del Front Man. Quindi evacua l’isola mentre viene avviato il protocollo di autodistruzione.

Sei mesi dopo, si ricongiunge con 246 nel parco a tema dove lavorava in precedenza senza rivelare la sua identità. Sua figlia sembra in buona salute e in via di guarigione. Nel frattempo, 011 viene a sapere che sua figlia è stata avvistata in Cina. L’ultima volta la vediamo salire su un aereo per andare a cercarla.

Cosa c’è scritto sulle pareti del dormitorio?

Nella prima stagione, le pareti del dormitorio sono state lentamente rivelate contenere disegni che alludevano a tutti e sei i giochi. Nella seconda stagione, abbiamo intravisto quello che sembrava un gigantesco scacchiera e delle barre per arrampicarsi, suggerendo che avremmo visto questi giochi nella terza stagione, ma non è stato così.

Invece, ciò che viene rivelato nella terza stagione è una frase in latino scritta a grandi lettere sulle pareti. La frase si traduce in “domani è il mio giorno”, un motto particolarmente sinistro per i giochi, considerando che quasi tutti nel dormitorio saranno morti quando i giochi finiranno…

Chi interpreta Cate Blanchett nella terza stagione di Squid Game?

No, i vostri occhi non vi ingannano: è proprio Cate Blanchett nei momenti finali della terza stagione di Squid Game. Interpreta una reclutatrice che schiaffeggia un uomo in un vicolo di Los Angeles mentre giocano a ddakji. Alza lo sguardo e incrocia quello del Front Man, che osserva dalla sua auto dopo aver consegnato i soldi di Gi-hun e la giacca 456 alla figlia del giocatore caduto.

I due si scambiano uno sguardo significativo, mentre il personaggio interpretato dalla Blanchett sorride compiaciuto. Non abbiamo ancora altri dettagli sul suo personaggio, ma se la serie Squid Game ambientata negli Stati Uniti di cui si vocifera vedrà la luce, è probabile che la rivedremo anche lì.

Ci sarà una quarta stagione di Squid Game?

Non ci sarà una quarta stagione di Squid Game. Questa è l’ultima stagione, come confermato da Netflix che ha promosso la serie come l’ultima stagione. Tuttavia, c’è la possibilità di uno spin-off: lo stesso creatore Hwang Dong-hyuk ha parlato di una serie che potrebbe realizzare e che sarebbe ambientata nel lasso di tempo tra la prima e la seconda stagione.

Anche la serie americana di Squid Game, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe stata sviluppata da David Fincher, sembra essere stata preparata nei momenti finali dell’ultimo episodio. Il Front Man osserva una reclutatrice, interpretata da Cate Blanchett, giocare a ddakji con un uomo in un vicolo di Los Angeles. I due si scambiano uno sguardo significativo. Dovremo aspettare per vedere se questa serie verrà mai realizzata.

“Il regista Hwang continua a dire che è un finale, ma quando l’ho letto per la prima volta, ho pensato che potesse essere un finale, [ma] allo stesso tempo, potrebbe essere un nuovo inizio”, ha dichiarato l’attore Lee Byung-hun, protagonista di Front Man, durante una conferenza stampa a cui ha partecipato GamesRadar+. “Non ne sono sicuro, è solo la mia opinione personale, ma se l’amore e il sostegno del pubblico aumentano, non si può mai sapere cosa succederà”. Restate sintonizzati, quindi…