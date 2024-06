Star Trek: Discovery, la spiegazione del finale di serie

Star Trek: Discovery ha raggiunto la fine del suo viaggio. Dopo aver debuttato nel 2017, Discovery è riuscita a durare cinque stagioni, il che sta diventando una rarità nell’era dello streaming (e ironicamente segna la durata di una missione quinquennale sotto la Flotta Stellare). Discovery ha anche contribuito a dare il via alla rinascita di Star Trek in televisione, con serie come Star Trek: Picard e lo spin-off Star Trek: Strange New Worlds, quindi vederla finire dopo tutto questo tempo è piuttosto agrodolce.

Nonostante le circostanze, Star Trek: Discovery era determinata a concludere il suo ultimo viaggio in grande stile: il capitano Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) ha rintracciato la tecnologia appartenente ai Progenitori, una razza di esseri che ha seminato l’universo con la vita intelligente.

A complicare ulteriormente le cose c’è il fatto che l’equipaggio della Discovery si trova ad essere spinto in direzioni diverse: Saru (Doug Jones) è ora un ambasciatore della Federazione dei Pianeti Uniti, Hugh Culber (Wilson Cruz) ha un’esperienza extracorporea con la quale sta lottando per venire a patti, e Burnham deve fare i conti con i suoi sentimenti persistenti per Book (David Ajala), soprattutto quando i due si sono separati. Come si risolverà tutto nell’episodio finale di Star Trek: Discovery, “Life, Itself”?

Il capitano Burnham prende una decisione sulla tecnologia dei Progenitori

“Life, Itself” inizia con Burnham che si risveglia su una piattaforma che funge da ponte per più mondi, insieme a Moll (Eve Harlow), che era alla ricerca della tecnologia dei Progenitori. Dopo aver raggiunto una tregua, i due scoprono un’interfaccia che permette loro di parlare con i Progenitori. Moll tradisce Burnham e cerca di accedere all’interfaccia, ma viene congelata per i suoi problemi.

Alla fine Burnham riesce a parlare con uno dei Progenitori, che le offre una scelta: Diventare l’amministratore della tecnologia dei Progenitori o abbandonarla. Burnham sceglie la terza opzione e usa il raggio traente della Discovery per spedire la tecnologia nell’orizzonte degli eventi di un buco nero, assicurandosi che nessuno possa accedervi: “È troppo potente perché una sola persona o una sola cultura possa accedervi o controllarla“, dice al resto dell’equipaggio.

Mentre Burnham è su un altro piano di esistenza, la Discovery respinge un attacco dei Breen e riesce a sconfiggerli usando una combinazione di intelletto e intimidazione. Il comandante Rayner (Callum Keith Rennie) teletrasporta un dreadnought Breen nell’estremo spazio, mentre Saru intimidisce il primarca Breen e lo costringe a richiamare il resto delle loro forze, insinuando che porterà una forza diversa da quella che i Breen hanno visto sulle loro teste.

Il momento è stato un cerchio completo per entrambi, perché Rayner è finalmente diventato un comandante in grado di guidare la Star Trek: Discovery in situazioni pericolose e Saru ha dimostrato di saper condurre negoziati aggressivi (per prendere in prestito una frase da quell’altro franchise di fantascienza).

Un matrimonio e nessun funerale per il finale di serie di Star Trek: Discovery

“Life, Itself” ha anche un altro momento importante: Saru finalmente si sposa! Il kelpiano si sposa con la fidanzata vulcaniana T’Rina (Tara Rosling), alla presenza dell’intero equipaggio della Discovery. Come se il matrimonio di Saru non fosse già abbastanza romantico, Burnham e Book riaccendono la loro storia d’amore. “Vediamo cosa ci riserva il futuro”, dice Burnham a Book, proprio prima che l’episodio faccia un salto in avanti di qualche decennio per mostrare il futuro. Non solo i due sono sposati, ma Burnham è ora un ammiraglio della Flotta Stellare ed è pronta a congratularsi con il figlio Leto (Sawandi Wilson), che è recentemente diventato capitano.

Un personaggio di “Star Trek: Discovery” ha legami segreti con un altro show di “Star Trek

Quando la Discovery ha fatto il salto nel 32° secolo nella terza stagione, Burnham e il suo equipaggio hanno trovato una serie di nuovi alleati mentre cercavano di ricostruire la Federazione. Uno di questi era il dottor Kovich (David Cronenberg), uno scienziato misterioso che sembrava quasi sempre sapere più di quanto lasciasse intendere. Il motivo è stato finalmente svelato: Kovich è l’agente temporale Daniels, apparso per la prima volta in Star Trek: Enterprise.

Daniels e altri agenti temporali avevano il compito di mantenere intatta la storia durante una “guerra fredda temporale”. Daniels dice anche a Burnham di essere stato in “altri luoghi”, e il suo ufficio contiene oggetti provenienti da diversi momenti della storia di Star Trek. Tra questi, la palla da baseball che Benjamin Sisko (Avery Brooks) teneva nel suo ufficio in Star Trek: Deep Space Nine e il VISOR usato dall’ingegnere di Star Trek: The Next Generation Geordi La Forge (LeVar Burton). È un altro momento di chiusura del cerchio per Star Trek: Discovery, soprattutto perché la quinta stagione ha attinto dalla trama di un episodio di Next Generation che ha creato i Progenitori.

Il finale di ‘Star Trek: Discovery’ ripaga un filo di trama di ‘Short Trek’

“Life, Itself” riesce persino a riannodare un filo della trama che risale all’inizio della Discovery. Burnham ha il compito di compiere un’ultima missione: deformare la Discovery in un misterioso punto dello spazio dove dovrebbe rimanere come “capsula del tempo” da far esplorare alle generazioni future. Questo fa da sfondo agli eventi dell’episodio “Calypso” di Star Trek: Short Treks, dove un soldato umano (Aldis Hodge) scopre la Discovery secoli dopo; la sua unica compagna è Zora, il computer senziente della Discovery.

Zora è stata caricata sulla Discovery nell’episodio della terza stagione “Non dimenticarmi”, lasciando intendere che prima o poi la serie avrebbe affrontato questo filone della trama. La showrunner Michelle Paradise ha persino lasciato intendere che Discovery avrebbe affrontato questo filone di trama se fosse stata rinnovata per la sesta stagione, dichiarando a Variety: “La storia, per quanto nascente, alla fine avrebbe dovuto riannodare quel filo e ricollegare ‘Discovery’ a ‘Calypso’”.

Nonostante la fine di Star Trek: Discovery, i futuri progetti di Star Trek sono destinati a esplorare gli elementi da essa creati. La Starfleet Academy sarà ambientata nel 32° secolo, mentre il film Star Trek: Section 31 è incentrato sull’ex ufficiale comandante di Burnham/rifugiata dell’Universo dei Fantasmi Philippa Georgiou (Michelle Yeoh). Star Trek: Discovery, proprio come Burnham e il suo equipaggio, ha superato prove e tribolazioni mentre serviva come base per la rinascita di Star Trek, e rappresenta un degno capitolo del franchise Trek.

