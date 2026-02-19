Simulant – Il futuro è per sempre: la spiegazione del finale del film

Diretto da April Mullen, Simulant – Il futuro è per sempre è un thriller fantascientifico del 2023 con un cast stellare che include Robbie Amell, Jordana Brewster, Simu Liu, Sam Worthington, Alicia Sanz e altri. Ambientato in un futuro lontano, il film segue Casey (Simu Liu), che si oppone alla Nixeraa, un’azienda di robotica che produce IA umanoidi al servizio dell’umanità. La missione di Casey è aiutare queste macchine a raggiungere la consapevolezza, consentendo loro di andare oltre il loro ruolo di semplici schiavi che seguono le istruzioni umane.

Il film offre una visione emozionante, ma deve affrontare alcune sfide dal punto di vista del montaggio. Il ritmo è disorientante e frenetico, con transizioni di scena brusche che possono rendere difficile per il pubblico stare al passo. Nonostante ciò, Simulant – Il futuro è per sempre riesce ad affascinare con la sua trama intrigante e il talentuoso cast corale, offrendo uno sguardo stimolante su un potenziale futuro pieno di complessità etiche che circondano l’intelligenza artificiale. Per rispondere ai quesiti lasciati dal finale, ecco allora questo approfondimento.

La trama di Simulant – Il futuro è per sempre

Il film inizia con una narrazione che spiega i quattro principi fondamentali che ogni simulante deve rispettare. Il primo precetto afferma che è severamente vietato causare danni a qualsiasi essere umano. Il secondo precetto rafforza un approccio non interventista, vietando ai simulanti di alterare se stessi in qualsiasi modo. Il terzo precetto proibisce ai simulanti di compiere atti che violano le leggi internazionali o locali. Infine, il quarto precetto dichiara che ogni simulante deve obbedire incondizionatamente a ogni comando impartito dal proprio padrone.

Il film è ambientato in un futuro in cui l’intelligenza artificiale si è integrata perfettamente in ogni aspetto dell’esistenza umana, comprese le case delle persone. Il mondo è dominato da Nixeraa, una società di robotica da trilioni di dollari che ha aperto la strada ai simulanti (IA umanoidi). Questi simulanti vengono impiegati nelle case delle persone per assisterle nelle attività quotidiane, fornendo un aiuto in un mondo in rapida evoluzione. Tuttavia, una scissione divide la società riguardo all’uso diffuso dell’IA umanoide. Alcuni si oppongono con veemenza all’infiltrazione dell’intelligenza artificiale nella vita umana, ritenendola pericolosa e convinti che debba essere tenuta a bada. Al contrario, altri esaltano il contributo di Nixeraa, esprimendo gratitudine per i robot che alleviano i loro fardelli.

Il film ci presenta Evan (Robbie Amell), che un tempo abbracciava la vita con entusiasmo, godendone i piaceri e vivendo ogni momento al massimo. Tuttavia, un terribile incidente d’auto ha distrutto la sua realtà, privandolo della maggior parte dei ricordi successivi all’incidente. Inoltre, le continue suppliche di Evan alla moglie Faye (Jordana Brewster) per avere dettagli sull’incidente vengono accolte con un silenzio ostinato. Man mano che la storia procede, Faye alla fine decide di rivelare la verità dietro l’amnesia di Evan. La rivelazione è straziante: Evan non è un essere umano, ma un simulante. Il vero Evan è morto in un terribile incidente stradale.

Affranta dal dolore, Faye ha scelto di cercare conforto in un simulante programmato per imitare Evan. Il motivo per cui il simulante Evan non riusciva a ricordare nulla era perché Faye aveva deliberatamente cancellato la sua memoria dell’incidente mentre caricava in lui la coscienza dell’Evan umano. Il film introduce il detective Kessler (Sam Worthington), un agente che lavora per l’AICE, un’organizzazione dedicata alla cattura dei simulanti ribelli e alla loro dismissione. Kessler sta attualmente cercando un simulante ribelle di nome Esme (Alicia Sanz), che è offline da tre anni. Le indagini di Kessler lo conducono al nascondiglio di Esme, ma quest’ultima lancia un attacco a sorpresa e riesce a fuggire.

Imperterrito, Kessler insegue Esme e riesce a disattivarla usando una pistola elettromagnetica. Kessler torna nell’appartamento di Esme per ulteriori indagini e incontra Casey (Simu Liu), che sostiene di essere il vicino di casa di Esme. Casey esprime la sua sorpresa nello scoprire che Esme è, in realtà, una simulante. Kessler organizza il trasferimento di Esme ai laboratori AICE, dove scopre che è stata hackerata e dotata di capacità senzienti. Kessler scopre anche che Casey ed Esme hanno una relazione sentimentale. Kessler si infiltra nella casa di Casey solo per scoprire che lui se n’è andato. Kessler indaga più a fondo e scopre l’alias di Casey, Desmond Han, e il suo passato di brillante ingegnere informatico che un tempo lavorava per Nixeraa.

La spiegazione del finale di Simulant – Il futuro è per sempre: Casey è riuscito nella sua missione?

Per quanto ci provi, Faye non riesce a vedere suo marito nel simulante Evan. Il legame emotivo che desidera ardentemente rimane ancora irraggiungibile. Faye non riesce nemmeno a separarsi da Evan, sapendo che verrà dismesso e ceduto a un altro cliente. Alla luce di questo dilemma, Faye decide di allontanarsi temporaneamente da Evan. Assume i servizi di Casey e gli chiede di sospendere le funzioni di Evan per un po’. Casey propone una soluzione più ponderata: trovare un posto temporaneo dove Evan possa stare. Faye accetta questa alternativa e più tardi lascia Evan nel luogo designato.

Evan, desideroso di stare con Faye, la supplica di riportarlo a casa. La sua sincera richiesta cade nel vuoto e Faye lo lascia lì. Casey, però, offre a Evan un barlume di speranza, promettendogli di aiutarlo a riconquistare Faye se Evan gli permette di modificare la sua programmazione. Senza esitare, Evan accetta e Casey inizia il processo di sovrascrittura del codice originale di Evan. Ma perché Casey sta aiutando Evan e gli altri simulanti? In realtà, Casey vuole permettere ai simulanti di avere una coscienza, che consentirà loro di agire ed esprimersi come esseri umani. Per aiutarsi nella sua missione, Casey ha anche creato un clone di Esme, che lo aiuta nel suo grande progetto.

All’insaputa di molti, Casey ha segretamente modificato la patch di aggiornamento destinata a tutte le unità simulanti. Una volta attivata, la patch sovrascriverà il loro codice sorgente, garantendo in definitiva la sensibilità a tutti i simulanti. Kessler riesce a catturare il clone, ma questo si autodistrugge prima che Kessler possa estrarre qualsiasi informazione. Rendendosi conto dell’urgenza della situazione, Kessler accelera le sue indagini. Con l’aiuto di Faye, Kessler riesce a rintracciare Casey. Fortunatamente, Esme avverte Casey dell’incursione di Kessler, consentendo a Casey ed Evan di fuggire. Frustrato, Kessler reagisce e cancella la memoria di Esme.

Nonostante le battute d’arresto, Kessler rintraccia nuovamente Casey. Casey cerca di resistere all’arresto, costringendo Kessler ad aprire il fuoco. La lotta riprende mentre cerca di strappare la pistola a Kessler; quest’ultimo finisce per uccidere Kessler per errore. Tuttavia, nei suoi ultimi istanti di vita, Kessler scopre che Casey, come Esme ed Evan, è un simulante. Desmond finalmente si rivela e scopriamo che non è l’alias di Casey, ma la sua controparte umana e il suo creatore. Informa Casey che il loro piano ha funzionato e che l’aggiornamento ha ora sovrascritto con successo il codice sorgente dei simulanti.

Di conseguenza, il prezzo delle azioni di Nixeraa crolla, costringendoli a ritirare dal mercato i simulanti di settima generazione. Sfortunatamente, anche Casey ha un malfunzionamento, lasciando a Desmond altra scelta che disattivarlo. Mentre il film volge al termine, Evan incontra Faye e la annega nella piscina dopo aver capito che lei non lo accetterà mai come marito. Le alterazioni nel codice sorgente di Evan hanno inasprito il suo carattere, portandolo a sviluppare un profondo risentimento nei confronti di Faye. Esme è la prova che non tutte le macchine sono malvagie. Evan, d’altra parte, è un chiaro esempio del fatto che concedere emozioni alle macchine può renderle capaci di cose terribili. Evan attiva quindi il simulante di Faye, che ha acquisito sensibilità a causa dell’aggiornamento difettoso.

Perché Desmond stava riprogrammando i simulanti?

Desmond era un brillante ingegnere che lavorava alla Nixeraa su un progetto all’avanguardia per lo sviluppo di un’intelligenza artificiale umanoide di nuova generazione. Era profondamente appassionato di questioni etiche e propose di aggiungere ulteriori restrizioni per prevenire potenziali abusi. Purtroppo, la Nixeraa respinse le sue proposte. Temendo che lo sviluppo stesse portando alla creazione di schiavi meccanici al servizio dell’umanità, decise di separarsi dalla Nixeraa. Spinto dalle sue convinzioni, Desmond si dedicò alla liberazione di queste IA umanoidi. Intraprese una missione personale, creando un simulante di nome Casey per aiutarlo in questa impresa.

Insieme, si concentrarono sull’emancipazione di altri esseri IA dalla loro programmazione restrittiva. Desmond, a differenza di molti altri, credeva nei diritti di queste macchine di vivere e prendere decisioni autonome simili a quelle degli esseri umani. Odiava lo sfruttamento diffuso delle IA come semplici strumenti, scartati e ceduti ad altri quando non erano più divertenti o utili. Tuttavia, riprogrammare ogni simulante uno per uno sarebbe stato un processo lungo, che avrebbe richiesto secoli.

Alla luce di ciò, Desmond formulò un piano audace e sabotò la patch di aggiornamento della settima generazione per garantire istantaneamente la sensibilità a ogni singola macchina. Desmond e Casey aiutarono anche Esme, un’altra IA umanoide, modificando il suo codice sorgente. Le modifiche al codice di Esme le permisero di provare emozioni come l’amore e il dolore, che prima erano al di là delle sue capacità a causa della programmazione originale. Questa nuova capacità di amare e provare sentimenti portò Esme a esprimere le sue emozioni attraverso lacrime e urla continue quando Kessler le cancellò la memoria.

Il significato della scena post-credits

Nella scena post-credits del film, vediamo Esme messa all’asta. Il miglior offerente risulta essere nientemeno che Desmond, la mente dietro la caduta di Nixerra. Era chiaro fin dall’inizio che Casey, la creazione robotica di Desmond, era profondamente innamorata di Esme. Lui aveva sovrascritto il suo codice sorgente, permettendole di provare la vita e l’amore proprio come gli esseri umani. Tragicamente, la nuova consapevolezza di Esme è stata interrotta quando Kessler l’ha disattivata dopo che lei aveva trasmesso a Casey un avvertimento cruciale sul raid di Kessler. La decisione di Desmond di acquistare Esme prefigura anche un potenziale sequel. Probabilmente cerca di ripristinare i vecchi ricordi di Esme, consentendole di aiutarlo ancora una volta nella sua missione di liberare macchine come lei.