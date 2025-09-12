HomeSerie TvNews

Task: il trailer della serie con Mark Ruffalo, dal 12 ottobre su Sky

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

Dal 12 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva TASK, un nuovo crime drama HBO in sette episodi che si mostra oggi nel trailer italiano appena rilasciato. Dal creatore dell’acclamata “Omicidio a Easttown” con Kate WinsletBrad Ingelsby, protagonisti della serie sono il candidato all’Oscar e vincitore dell’Emmy Award Mark Ruffalo (Povere creature!Un volto, due destini – I Know This Much Is TrueThe Avengers) e Tom Pelphrey (OzarkBanshee – La città del maleIron Fist).

Ambientata nella periferia operaia di Philadelphia, un agente dell’FBI (Mark Ruffalo) dirige una task force per porre fine a una serie di violente rapine compiute da un insospettabile padre di famiglia (Tom Pelphrey).

Accanto ai protagonisti Ruffalo e Pelphrey, nel cast anche Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox e Martha Plimpton.

TASK è creata, scritta e prodotta da Brad Ingelsby, anche showrunner della serie; registi e produttori esecutivi Jeremiah Zagar and Salli Richardson-Whitfield. Produttori esecutivi Mark Roybal e Paul Lee per wiip, Mark Ruffalo, David Crockett e Ron Schmidt. Co-produttori esecutivi Nicole Jordan-Webber e Jeremy Yaches per Public Record.

Il trailer di TASK

Articolo precedente
Wolf King: ci sarà una stagione 3 della serie Netflix?
Articolo successivo
Perché Downton Abbey – Il Gran Finale è la fine della serie e come mai non si può escludere un reboot
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved