Task: il trailer della serie con Mark Ruffalo, dal 12 ottobre su Sky

Dal 12 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW arriva TASK, un nuovo crime drama HBO in sette episodi che si mostra oggi nel trailer italiano appena rilasciato. Dal creatore dell’acclamata “Omicidio a Easttown” con Kate Winslet, Brad Ingelsby, protagonisti della serie sono il candidato all’Oscar e vincitore dell’Emmy Award Mark Ruffalo (Povere creature!, Un volto, due destini – I Know This Much Is True, The Avengers) e Tom Pelphrey (Ozark, Banshee – La città del male, Iron Fist).

Ambientata nella periferia operaia di Philadelphia, un agente dell’FBI (Mark Ruffalo) dirige una task force per porre fine a una serie di violente rapine compiute da un insospettabile padre di famiglia (Tom Pelphrey).

Accanto ai protagonisti Ruffalo e Pelphrey, nel cast anche Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox e Martha Plimpton.

TASK è creata, scritta e prodotta da Brad Ingelsby, anche showrunner della serie; registi e produttori esecutivi Jeremiah Zagar and Salli Richardson-Whitfield. Produttori esecutivi Mark Roybal e Paul Lee per wiip, Mark Ruffalo, David Crockett e Ron Schmidt. Co-produttori esecutivi Nicole Jordan-Webber e Jeremy Yaches per Public Record.

Il trailer di TASK