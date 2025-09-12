Wolf King: ci sarà una stagione 3 della serie Netflix?

Il finale di Wolf King Stagione 2, serie animata disponibile Netflix, lascia forse delle domande senza risposta, nonostante le grandi emozioni che regala, e questo ci fa porre una domanda: avremo una terza stagione di Wolf King?

Beh, Kesslar sta andando a Scoria, la patria dei Werelizard. Il loro principale modo di guadagnare sono i combattimenti tra gladiatori. Pertanto, suppongo che Kesslar voglia guadagnare un sacco di soldi facendo combattere Drew per lui. Ovviamente, Drew non è così malleabile come Kesslar vorrebbe che fosse, e non si fermerà davanti a nulla finché non potrà tornare a Lyssia. Quindi, credo che Kesslar farà una proposta a Drew: guadagnare abbastanza soldi per il Conte, e lui libererà il legittimo sovrano di Lyssia. Naturalmente, Drew si renderà conto che è una grossa bugia, e pianificherà un colpo di stato e cercherà di tornare a casa. Per quanto riguarda Hector, il segno sbiadito sulla sua mano probabilmente significa che sta perdendo i suoi poteri, o forse che i suoi poteri si stanno evolvendo. E venendo a Lucas, con Orsino e Vanmorten al suo fianco, probabilmente trasformerà Highcliff in un inferno finché Drew e i suoi alleati, ora sparsi per i Sette Regni, non libereranno le terre dalle sue grinfie.

Rispondiamo alla domanda fondamentale: vedremo qualcosa di tutto questo in una potenziale terza stagione di Wolf King? Secondo un rapporto ufficiale di agosto, la seconda stagione è stata l’ultima della serie. Qual è il motivo? Immagino che gli ascolti non siano così alti. Quindi, sì, dovremo tutti accettare il fatto che questi fili della trama non verranno mai risolti. I libri esistono; potete leggerli se volete. La serie è stata prodotta da Lime Pictures. Se qualche altra piattaforma di streaming decidesse di continuare queste trame, allora c’è speranza. Tuttavia, vi consiglio di non aspettarvi un simile miracolo e di andare avanti. Comunque, questi sono solo i miei pensieri sulla seconda e ultima stagione di Wolf King. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto.