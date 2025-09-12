HomeSerie TvApprofondimenti

Wolf King: ci sarà una stagione 3 della serie Netflix?

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
wolf king
Wolf King S2 (L to R) Ceallach Spellman as Drew Ferran in Wolf King S2. Cr. Courtesy of Netflix © 2025

Il finale di Wolf King Stagione 2, serie animata disponibile Netflix, lascia forse delle domande senza risposta, nonostante le grandi emozioni che regala, e questo ci fa porre una domanda: avremo una terza stagione di Wolf King?

Beh, Kesslar sta andando a Scoria, la patria dei Werelizard. Il loro principale modo di guadagnare sono i combattimenti tra gladiatori. Pertanto, suppongo che Kesslar voglia guadagnare un sacco di soldi facendo combattere Drew per lui. Ovviamente, Drew non è così malleabile come Kesslar vorrebbe che fosse, e non si fermerà davanti a nulla finché non potrà tornare a Lyssia. Quindi, credo che Kesslar farà una proposta a Drew: guadagnare abbastanza soldi per il Conte, e lui libererà il legittimo sovrano di Lyssia. Naturalmente, Drew si renderà conto che è una grossa bugia, e pianificherà un colpo di stato e cercherà di tornare a casa. Per quanto riguarda Hector, il segno sbiadito sulla sua mano probabilmente significa che sta perdendo i suoi poteri, o forse che i suoi poteri si stanno evolvendo. E venendo a Lucas, con Orsino e Vanmorten al suo fianco, probabilmente trasformerà Highcliff in un inferno finché Drew e i suoi alleati, ora sparsi per i Sette Regni, non libereranno le terre dalle sue grinfie.

wolf king
Wolf King S2 (L to R) Ceallach Spellman as Drew Ferran in Wolf King S2. Cr. Courtesy of Netflix © 2025

Rispondiamo alla domanda fondamentale: vedremo qualcosa di tutto questo in una potenziale terza stagione di Wolf King? Secondo un rapporto ufficiale di agosto, la seconda stagione è stata l’ultima della serie. Qual è il motivo? Immagino che gli ascolti non siano così alti. Quindi, sì, dovremo tutti accettare il fatto che questi fili della trama non verranno mai risolti. I libri esistono; potete leggerli se volete. La serie è stata prodotta da Lime Pictures. Se qualche altra piattaforma di streaming decidesse di continuare queste trame, allora c’è speranza. Tuttavia, vi consiglio di non aspettarvi un simile miracolo e di andare avanti. Comunque, questi sono solo i miei pensieri sulla seconda e ultima stagione di Wolf King. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto.

Articolo precedente
Wolf King Stagione 2, spiegazione del finale
Articolo successivo
Task: il trailer della serie con Mark Ruffalo, dal 12 ottobre su Sky
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved