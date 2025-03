Kate Winslet: 10 cose che forse non sapevi sull’attrice

Kate Winslet è senza ombra di dubbio una delle più grandi attrici americane di sempre, la migliore della sua generazione, capace di passare con naturalezza attraverso ruoli e film di vario genere. Basta guardare la sua filmografia per accorgersi di come abbia avuto modo di partecipare a grandi lungometraggi e alcuni capolavori, dando vita a personaggi ormai indelebili nella storia del cinema e nel cuore dei suoi ammiratori. Scopriamo qui alcune curiosità su di lei!

I film di Kate Winslet

1. Ha recitato in celebri film. L’attrice era ancora relativamente sconosciuta quando si presentò ai provini per Ragione e sentimento (1995). Al film seguirono Jude (1996), Hamlet (1996) e Titanic (1997), che la rese una star. Ha poi recitato in Ideus Kinky – Un treno per Marrakech (1998), Quills – La penna dello scandalo (2000), Iris – Un amore vero (2001), The Life of David Gale (2003), Se mi lasci ti cancello (2004), Neverland – Un sogno per la vita (2004), Little Children (2006), L’amore non va in vacanza (2006), The Reader – A voce alta (2008), Revolutionary Road (2008), Carnage (2011), Divergent (2014) e Le regole del caos (2014).

I film di oggi di Kate Winslet

Negli ultimi dieci anni l’attrice ha invece preso parte a Insurgent (2015), Steve Jobs (2015), The Dressmaker (2015), Collateral Beauty (2016), Il domani tra di noi (2017), La ruota delle meraviglie (2017), Blackbird – L’ultimo abbraccio (2019), Ammonite – Sopra un’onda del mare (2020), Avatar – La via dell’acqua (2022) e Lee Miller (2023).

I film su Netflix di Kate Winslet

2. Ha recitato in alcune note serie. Negli ultimi anni, l’attrice ha alternato cinema e televisione, prendendo parte ad alcune apprezzate serie televisive. In particolare, nel 2011 recita nella miniserie Mildred Pierce, grazie alla quale vince poi un Emmy Awards come Miglior attrice in una miniserie. Torna poi sul piccolo schermo nel 2021 recitando in Omicidio a Easttown, per cui viene candidata nuovamente agli Emmy. Nel 2024 è invece protagonista di un’altra miniserie, The Regime – Il palazzo del potere.

Kate Winslet e il premio Oscar

3. È l’attrice più giovane ad aver ricevuto sette nomination all’Oscar. La prima candidatura all’Oscar per l’attrice è arrivata nel 1996, come Miglior attrice non protagonista per Ragione e sentimento. Sono poi seguite le candidature per Titanic (1998), Iris – Un amore vero (2022), Se mi lasci ti cancello (2005), Little Children (2007). Aveva 31 anni quando si unì al ristretto gruppo di attrici nominate a ben cinque Oscar (tra gli altri membri ci sono Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Cate Blanchett, Susan Sarandon e Glenn Close). All’età di 33 anni, infatti, l’attrice aveva superato il record di Bette Devis, grazie alla propria nomination per The Reader – A voce alta (film per cui poi vinse l’Oscar). Ottenne poi la settima nomination nel 2016 per Steve Jobs.

Kate Winslet in Titanic

4. Per la parte in Titanic, ha battuto note attrici. Desiderosa di ottenere il ruolo di Rose, Kate Winslet inviò a James Cameron biglietti giornalieri dall’Inghilterra, andò poi a Los Angeles e continuò a telefonargli. “Non capisci! Io sono Rose! Non so perché vedi altre attrici!”. Alla fine, la Winslet si aggiudicò il ruolo di Rose DeWitt Bukater in Titanic battendo colleghe come Gwyneth Paltrow, Nicole Kidmane Cameron Diaz. Mandò poi al regista un bouquet di rose rosse con il testo “Dalla tua Rose”.

5. Ha improvvisato alcune scene. La scena in cui Rose incontra Jack per ringraziarlo di averle salvato la vita è stata improvvisata su richiesta di James Cameron. Cameron attribuisce a Kate Winslet anche il merito di aver scritto la struggente battuta “È qui che ci siamo incontrati per la prima volta” durante il naufragio finale, nonché di aver suggerito che Rose sputi in faccia a Cal piuttosto che (come da copione) colpirlo con una forcina. Secondo Billy Zane, dovettero fare così tante riprese che lui si intorpidì per lo sputo in faccia e la Winslet iniziò a usare un lubrificante perché la sua saliva era finita.

Kate Winslet in Avatar – La via dell’acqua

6. Ha stabilito un record. Il produttore del film Avatar – La via dell’acqua, Jon Landau, ha rivelato che Kate Winslet ha lasciato la produzione sbalordita quando è riuscita a trattenere il respiro sott’acqua per quasi sette minuti. Parlando al Daily Mail, Landau ha dichiarato: “Kate ha battuto un record di immersione libera tra il cast. Era di sei minuti e cinquanta circa, ma per Kate abbiamo deciso di chiamarlo sette. È stata fenomenale”. L’attrice ha così battuto il record di ripresa subacquea di Tom Cruise da Mission: Impossible – Rogue Nation (2015), che durava sei minuti.

Kate Winslet interpreta Lee Miller

7. Si è dedicata al film su più fronti. Kate Winslet è stata una produttrice attiva del film, responsabile di tutto, dalle finanze alla sceneggiatura, al casting, alle angolazioni delle telecamere e alla ricerca di nuove location. La Winslet ha anche lavorato a stretto contatto con il casting, chiamando personalmente molte delle sue co-protagoniste per chiedere loro di recitare nel film. Molte delle foto che appaiono nel film, infine, sono in realtà fotografie scattate dalla Winslet sul set.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet

8. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet e l’anello dell’amicizia. Non si può parlare di Kate senza menzionare Leo. Una coppia storica in Titanic, la loro amicizia intenerisce tutti anche nel mondo reale. Sono diventati amici sul set del film, e da allora sono inseparabili. Dopo la loro reunion avvenuta grazie al film Revolutionary Road(2008), Leonardo DiCaprio le ha regalato un anello dell’amicizia, e sembra che l’attrice vi sia talmente affezionata da rifiutare di lasciare il proprio appartamento senza di esso. All’interno, c’è un’incisione, ma cosa dica rimane un mistero.

Kate Winslet, il marito e i figli

9. Ha avuto tre matrimoni e tre figli. Il 22 novembre 1998 l’attrice ha sposato Jim Threapleton, conosciuto sul set del film Ideus Kinky – Un treno per Marrakech, dove lui lavorava come assistente alla regia. Hanno avuto una figlia, Mia Honey, nata il 12 ottobre 2000. Nel dicembre 2001 viene però ufficializzato il loro divorzio. Il 24 maggio 2003 sposa in seconde nozze il regista Sam Mendes, da cui ha avuto il suo secondo figlio, Joe Alfie, nato il 22 dicembre 2003. Anche in questo caso la coppia arriva al divorzio, in modo consensuale, nel marzo 2010. Nel dicembre 2012 si sposa per la terza volta con Edward Abel Smith, nipote del patron della Virgin Records, da cui nel 2013 ha il figlio Bear.

L’età e l’altezza di Kate Winslet

10. Kate Winslet è nata il 5 Ottobre 1975 a Reading, in Inghilterra. L’altezza dell’attrice è 1.69 metri.

Fonti: Vogue, Telegraph, IMDb