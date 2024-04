The Acolyte: La Seguace, un primo sguardo al personaggio di Dafne Keen

Entertainment Weekly ha rivelato che la star di Logan Dafne Keen interpreterà una Padawan Theelin chiamata Jecki Lon in The Acolyte: La Seguace. Padawan del Maestro Jedi Sol di Lee Jung-jae, sembra che lo aiuterà a indagare sulla misteriosa minaccia, probabilmente Sith, per l’Ordine Jedi. Il sito ha anche incontrato l’attrice e le ha chiesto cosa potesse dire sul ruolo di Jecki Lon nella prossima serie TV di Star Wars.

“Beh, sono molto felice che ora conosciamo il suo nome, perché è stato segreto per così tanto tempo. E sono molto felice di poter dire che è un’aliena, una Padawan e una Jedi. Lei è una specie mista: in parte Theelin, in parte umana.” “È davvero fantastica e ho dei combattimenti davvero fantastici con la spada laser. La adoro davvero”, ha continuato Keen. “È un personaggio fantastico ed è stato davvero divertente da interpretare. Sono molto emozionata che sia uscito il trailer. Ero in fermento da giorni.”

Alla richiesta di dettagli sul tipo di rapporto che la Padawan ha con il suo Maestro, ha aggiunto: “Direi che è una Padawan molto devota. È decisamente in soggezione nei suoi confronti in un modo molto dolce. E’ molto devota verso di lui in un modo tale che penso abbiano un rapporto molto dolce, ma lei è molto più consapevole della differenza di autorità rispetto, ad esempio, a Obi-Wan e Anakin. Si dice cose del tipo ‘No, lui è il maestro e io sono il Padawan e lui è perfetto. E tutto quello che dice, devo seguirlo alla lettera.'”

Si tratta di uno dei tanti nuovi personaggi che incontreremo nello show, ovviamente, e con un assassino in libertà e i giorni migliori dell’Ordine Jedi prossimi alla fine, non prevediamo che tutti ne usciranno vivi. Ci sono piani provvisori per una seconda stagione, quindi vedremo cosa succede.

'Star Wars: The Acolyte' exclusive first photos of Jecki Lon: 'She is a very dedicated Padawan,' Dafne Keen tells 'Entertainment Weekly' of her character. https://t.co/GL8bA4C2Do — Entertainment Weekly (@EW) April 2, 2024

Cos’altro ha detto la Headland in merito a The Acolyte: La Seguace ?

“Vedrete un po’ di Vernestra Rwoh dai romanzi dell’Alta Repubblica. Finisce per essere in live-action per la prima volta, quindi è sicuramente un cameo per quel pubblico, direi. Ci sono molti cammei di specie aliene che non credo di aver mai visto in un live-action post-Disney, come ad esempio un Jedi zigeriano e un Jedi mezzo texano e mezzo umano“.

“C’è anche un sacco di roba dell’Unione Europea che ho potuto utilizzare. Nessuno mi ha fermato, quindi l’ho fatto“, aggiunge Headland. “Quindi se siete fan, ci sarà una specie che potreste riconoscere. Ci sono anche alcuni elementi narrativi. In pratica, ci sono abbastanza uova di Pasqua se siete fan della Trilogia Originale, dei Prequel o delle Guerre dei Cloni. E poi c’è qualche spruzzata di UE“.

Siamo curiosi di vedere come verrà realizzato, soprattutto perché sembra essere una svolta narrativa così drastica per l’era della Lucasfilm di proprietà della Disney (la storia si svolge alla fine dell’era dell’Alta Repubblica, circa 100 anni prima degli eventi de La minaccia fantasma). The Acolyte: La Seguace arriverà su Disney+ con una première di due episodi il 4 giugno.

The Acolyte: La Seguace: la trama e il cast della serie

The Acolyte: La Seguace è interpretata da Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss.

La sinossi ufficiale recita: “Un’indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Stenberg). Mentre emergono altri indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che tutto non è ciò che sembra“. La serie è ambientata durante l’era dell’Alta Repubblica della linea temporale di Star Wars, ovvero prima degli eventi dei film di Star Wars.