Carrie-Anne Moss: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Divenuta celebre con il personaggio di Trinity in Matrix, l’attrce Carrie-Anne Moss si è negli anni costruita una carriera all’insegna della diversità, muovendosi tra grandi produzioni e film più indipendenti. Recentemente si è fatta apprezzare per la sua partecipazione ad alcune serie targate Marvel, che le hanno permesso di reinventarsi ed ottenere nuova fama.

Ecco 10 cose che non sai di Carrie-Anne Moss.

Carrie-Anne Moss: i suoi film e le serie TV

1. Ha recitato in una celebre trilogia di fantascienza. Il debutto sul grande schermo per l’attrice avviene nel 1996 con il film Sabotage, ma la vera popolarità arriva con Matrix (1999), film cult dove recita accanto agli attori Keanu Reeves e Lawrence Fishburne. Dopo essere comparsa in Memento (2000) e Chocolat (2000), partecipa anche ai sequel Matrix Reloaded (2003) e Matrix Revolutions (2003). Negli anni successivi recita invece a pellicole come Kidnapped – Il rapimento (2005), Fido (2006), Disturbia (2007), Un segreto tra di noi (2008), con Ryan Reynolds, Silent Hill: Revelation 3D (2012), Pompei (2014), Frankenstein (2016) e The Bye Bye Man (2016). Nel 2022 ha ripreso il ruolo di Trinity in Matrix Resurrections, mentre nel 2023 ha recitato in Accidental Texan.

2. Ha preso parte a note produzioni televisive. Dopo aver ottenuto un’iniziale popolarità recitando nelle serie I giustizieri della notte (1991-1993), Models, Inc. (1994-1995) e F/X (1996-1997), l’attrice conosce nuova popolarità tornando a recitare per il piccolo schermo. Qui compare infatti nelle serie Chuck (2011), Vegas (2012-2013) e Jessica Jones (2015-2019), dove ricopre il ruolo di Jeri Hogart. Ruolo che poi riprende anche in Daredevil (2016), Iron Fist (2017), e The Defenders (2017). Ha poi partecipato anche alle serie Humans (2016), Tell Me a Story (2019-2020) e Wisting (2019-2022). Nel 2024 è invece tra i protagonisti della serie di Star Wars intitolata The Acolyte, dove recita accanto a Dafne Keen.

Carrie-Anne Moss in Memento

3. Christopher Nolan è rimasto molto soddisfatto di lei. Dopo essere rimasta impressionata dall’interpretazione di Carrie-Anne Moss nel ruolo di Trinity in Matrix (1999), Jennifer Todd la propose per la parte di Natalie. Mentre Mary McCormack faceva pressioni per il ruolo, Christopher Nolan decise di affidare alla Moss il ruolo di Natalie, affermando: “Ha aggiunto al ruolo di Natalie una quantità enorme di cose che non erano sulla pagina”.

Carrie-Anne Moss è Trinity in Matrix

4. Ha evitato di essere sostituita dal suo ruolo. Nel girare una delle sue prime scene per il film Matrix, l’attrice subì un infortunio slogandosi una caviglia. Tuttavia decise di non dire a nessuno della cosa, temendo che la produzione l’avrebbe sostituita. Riuscì fortunatamente a recuperare in fretta, potendo mantenere così il ruolo che l’ha resa celebre.

5. Le fu richiesto di leggere alcuni saggi. Agli attori del cast fu richiesto di essere in grado di spiegare cosa fosse Matrix. Pertanto, anche l’attrice dovette leggere saggi e libri riguardanti i simulacri, le simulazioni virtuali e sulla cultura postmoderna in generale. La Moss ha in seguito raccontato di aver trovato questa come la parte più complessa del suo coinvolgimento nel processo.

6. È stata la prima volta che si è rivista sullo schermo. Quando assistette al primo montaggio del film, per l’attrice questa rappresentava la prima volta in cui si rivedeva sullo schermo. Pur avendo già dei titoli all’attivo nella sua filmografia, infatti, non aveva ancora avuto tale possibilità.

Carrie-Anne Moss è una Jedi in The Acolyte

7. Ha eseguito molti dei combattimenti previsti per il suo personaggio. Per la serie The Acolyte l’attrice non si è tirata indietro dal prepararsi fisicamente per poter eseguire personalmente diverse delle scene di combattimento per lei previste. Ha infatti raccontato: “È stato complicato. I miei blocchi fisici in realtà provenivano dal costume. È davvero importante esercitarsi con i costumi. Sono pesanti. Era qualcosa da cui ho dovuto recuperare molto. Il costume ti dà sicuramente l’immagine, ma essere effettivamente libero nei combattimenti, è stata una sfida“.

Carrie-Anne Moss: chi è suo marito

8. È sposata. Nel 1999 l’attrice è sposata con l’attore Steven Roy, dal quale ha avuto due figli e una figlia. Insieme vivono a Los Angeles, conducendo una vita famigliare particolarmente riservata, evitando di porre sotto i riflettori dei media o della stampa dettagli personali.

Carrie-Anne Moss è su Instagram

9. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un profilo seguito da 22 mila persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere immagini scattate in momenti di svago quotidiano, ma anche piccole curiosità per i propri fan. Non mancano poi video in cui l’attrice parla di tematiche a lei care o di meditazione, della quale è una grande amante.

Carrie-Anne Moss: età e altezza

1. Carrie-Anne Moss è nata a Vancouver, in Canada, il 21 agosto del 1967. L’attrice è alta complessivamente 174 centimetri.

Fonti: IMDb, Instagram, Empire