The Beast in Me: violento teaser trailer del nuovo thriller poliziesco con Claire Danes e Matthew Rhys

Netflix ha appena pubblicato il primo teaser trailer della sua prossima serie thriller, The Beast in Me. La serie segue una scrittrice, Aggie Wiggs (Claire Danes), che piange la morte di suo figlio mentre scopre la verità sul suo pericoloso vicino, Nile Jarvis (Matthew Rhys). Lo show riunirà anche Danes e Howard Gordon cinque anni dopo la fine della grande serie TV Homeland.

The Beast in Me è una serie limitata Netflix di otto episodi. La protagonista, Aggie, è una scrittrice tormentata dal senso di colpa dopo la morte del figlio. È diventata l’ombra di se stessa e non è più in grado di scrivere a causa del dolore causato dalla perdita di un figlio. Tuttavia, la sua motivazione ritorna quando Nile, un magnate che era il principale sospettato della scomparsa della moglie, si trasferisce nella casa accanto.

Secondo Gordon, il creatore di The Beast in Me, si tratta di una storia ricca di sfumature in cui i personaggi mettono in discussione i propri giudizi e si sforzano di vedere le cose da un’altra prospettiva. Ha anche spiegato l’ispirazione dietro il titolo della serie in una dichiarazione a Netflix. Leggi la sua dichiarazione e guarda il trailer qui sotto:

Il titolo della serie deriva da una canzone di Johnny Cash, ma non è così semplice come potrebbe sembrare a prima vista. In realtà riguarda la complicità di tutti noi. Che si tratti di Monica Lewinsky, Amanda Knox, Nile Jarvis o chiunque altro, a volte siamo pronti a formulare ipotesi affrettate. Ma quando siamo costretti a guardare le cose da un’altra angolazione, abbiamo l’umiltà e la compassione necessarie per ascoltare e rivedere la nostra versione dei fatti?

Cosa significa il trailer per The Beast In Me

Il teaser di The Beast in Me ha rivelato quelli che sembrano essere diversi frammenti di scene intense della serie limitata. Da sguardi che inducono ansia e tragici crolli nervosi alle sirene della polizia e agli attacchi brutali, il trailer promette di accompagnare gli spettatori in un viaggio intenso e ricco di colpi di scena.

Come in altri grandi film e serie televisive, la Danes offre una performance straordinaria nel trailer. I suoi sentimenti contrastanti nei confronti del personaggio di Rhys e i momenti strazianti di senso di colpa del sopravvissuto sono incredibilmente convincenti. La gamma di emozioni che trasmette in così poco tempo offre agli spettatori un’idea molto chiara del tono della serie in uscita.