The Penguin batte il record dei premi MCU

The Penguin batte un record del Marvel Cinematic Universe ai Primetime Emmy Awards. Dopo che The Penguin ha ricevuto recensioni entusiastiche, la serie DC ha ottenuto ben 24 nomination agli Emmy.

All’approssimarsi della cerimonia principale, la serie acclamata dalla critica aveva già vinto otto Creative Arts Emmy Awards, alimentando le aspettative di un buon risultato nelle categorie Limited o Anthology Series o Movie.

Mentre il Marvel Cinematic Universe non ha mai vinto un Primetime Emmy Award, Cristin Milioti di The Penguin ha ora vinto l’Emmy come Migliore Attrice Protagonista in una Serie o Film Limited o Anthology per la sua interpretazione di Sofia Falcone.

L’MCU ha già vinto diversi Creative Arts Emmy, e WandaVision ha ottenuto numerose nomination ai Primetime, ma la serie non ha vinto in nessuna categoria. Tuttavia, The Penguin non è la prima serie DC a vincere un Primetime Emmy, poiché Batman: The Animated Series ha vinto per il miglior programma animato.

Cosa significa questo per DC e Marvel

La vittoria di Milioti rappresenta per la DC un traguardo che nessuna delle serie dell’universo cinematografico Marvel ha ancora raggiunto. Sebbene The Penguin sia collegato ai film Batman di Matt Reeves, è anche un dramma di prestigio che viene riconosciuto al di là dell’ambito del genere dei supereroi.

Essendo un progetto Elseworlds non collegato a Superman o all’universo DC che James Gunn sta costruendo, The Penguin avrebbe potuto essere trascurato, ma invece viene celebrato e visto come una testimonianza di ciò che le storie legate ai supereroi possono ottenere con una forte visione creativa e performance senza pari.

In un momento in cui la percezione dell’MCU è contrastante, quella della DC continua a diventare più positiva. La vittoria di Milioti agli Emmy dimostra che questa percezione sempre più positiva della DC non sta raggiungendo solo i fan dei supereroi, ma anche i critici e il pubblico mainstream.

Con l’MCU impegnato a ridurre la sua produzione in termini di programmi televisivi, ora limitata a solo uno o due all’anno, non ci sono molte opportunità nel prossimo futuro per loro di vincere un Emmy e rivaleggiare con l’ultimo successo della DC.