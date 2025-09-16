HomeSerie TvNews

Grey’s Anatomy – Stagione 22: le foto ufficiali rivelano le conseguenze dell’esplosione

Di Redazione

-

Grey's Anatomy 22 Ellen Pompeo
© ABC/Disney+

Dopo la scioccante esplosione alla fine del finale della stagione 21 di Grey’s Anatomy, alcune foto inedite forniscono qualche indizio su chi è sopravvissuto e chi no a questa terribile tragedia. Grey’s Anatomy è nota per le trame scioccanti che mettono a rischio di morte i suoi personaggi, come Derek Shepherd, George O’Malley, Lexie Grey e Mark Sloan.

Dopo che alcuni personaggi sono stati presi in ostaggio, la stagione 21 di Grey’s Anatomy si è conclusa con un’esplosione in ospedale causata dal familiare di un paziente che ha fatto esplodere una bombola di gas. I fan hanno dovuto aspettare diversi mesi per sapere chi è sopravvissuto e chi è morto.

EW ha condiviso nuove foto della stagione 22 di Grey’s Anatomy che fanno luce sulla traumatica situazione. In una foto, Meredith Grey sembra preoccupata mentre è seduta sul bordo di un letto d’ospedale occupato dalla dottoressa Leah Westbrook. La seconda foto mostra Amelia Shepherd sconvolta in una stanza d’ospedale mentre Winston Ndugu cerca di tenerla ferma.

Un’altra foto rivela il ritorno di Trevor Jackson come tirocinante mentre fissa Simone Griffith in un ascensore.

 

Insieme alla pubblicazione di queste tre foto, la showrunner di Grey’s Anatomy Meg Marinis ha rivelato a EW cosa possono aspettarsi i fan dal ritorno della serie medica il 9 ottobre. Ha ammesso che Link è in “pericolo immediato” poiché si trovava in sala operatoria quando è avvenuta l’esplosione.

“Abbiamo visto chiaramente Link in pericolo immediato. Dovremo solo vedere se Link riuscirà a sopravvivere a questa esplosione… Volevo tornare subito al caos”.

“Ovviamente ci sarà bisogno di ricostruire l’ospedale. Quindi riprodurremo le conseguenze non solo nel primo episodio, ma anche in quelli successivi: il trauma emotivo e la necessità di ricostruire l’ospedale”.

Cosa significano le foto della premiere della stagione 22 di Grey’s Anatomy

Dopo grandi eventi, a volte una serie TV può fare un salto in avanti nel tempo. Tuttavia, la première della stagione 22 di Grey’s Anatomy continuerà la trama proprio da dove si era interrotta la finale, quindi ci sarà molto “caos” al Grey Sloan Memorial. A causa dell’esplosione, l’ospedale dovrà subire alcuni lavori di ristrutturazione.

Tutte le conseguenze, dai personaggi che potrebbero morire allo stato fisico dell’edificio, continueranno anche dopo la première.

Link non è l’unica persona al Grey Sloan ad essere in pericolo. Monica Beltran, Jules Millin, Miranda Bailey, Teddy Altman, Lucas Adams e Richard Webber erano tutti all’interno dell’ospedale al momento dell’esplosione, con Beltran e Millin esattamente sullo stesso piano. Ben Warren potrebbe essere stato fuori durante l’esplosione, ma è tornato di corsa all’interno subito dopo.

La foto di Amelia sconvolta sembra essere l’indizio più evidente della possibile morte di Link. Tuttavia, questo potrebbe essere solo un modo di Grey’s Anatomy per depistare i fan e indirizzare l’attenzione su Link, quando invece potrebbe trattarsi di un altro personaggio che non è sopravvissuto.

ALTRE STORIE

