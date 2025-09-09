Lachlan prende il controllo dell’impero di Murdoch compreso Fox e News Corp.

La guerra dei Murdoch sembra essere giunta al termine. La famosa famiglia Murdoch, protagonista del settore dei media, ha risolto lunedì una lunga disputa che lascerà a Lachlan Murdoch il controllo delle azioni con diritto di voto che governano sia News Corp. che Fox Corp., vendendo al contempo le quote della società detenute dagli altri figli del fondatore Rupert Murdoch, che avevano contestato la capacità del padre di ristrutturare la supervisione dei suoi eredi su entrambe le società.

Fox Corp. e News Corp. hanno entrambe dichiarato lunedì che la famiglia ha posto fine a tutte le controversie legali legate agli sforzi dell’anziano Murdoch di assegnare il controllo delle azioni di famiglia a Lachlan, che attualmente supervisiona entrambe le società. Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch e James Murdoch, i figli di Rupert che hanno combattuto i suoi sforzi, cesseranno di essere beneficiari di qualsiasi trust di famiglia nei conglomerati.

Queste manovre sembrano consolidare il desiderio di Rupert Murdoch di mantenere l’orientamento conservatore del suo impero mediatico, in particolare alla Fox News, che è diventata il fulcro economico della Fox Corp. James Murdoch ed Elisabeth Murdoch sono noti per avere opinioni politiche diverse da quelle di Lachlan, con James che contribuisce in modo significativo a cause che non sono in linea con le opinioni sostenute dalla rete televisiva via cavo.

L’accordo significa che Fox News ha davanti a sé un percorso chiaro, mentre due dei suoi principali rivali, CNN e MSNBC, devono affrontare sfide uniche. MSNBC entrerà presto a far parte di Versant, uno spin-off della maggior parte delle proprietà via cavo legate a NBCUniversal. Sotto la guida della nuova presidente Rebecca Kutler, MSNBC ha lavorato per potenziare il proprio staff di giornalisti e reporter e, nelle ultime settimane, è stata vista non solo fornire le analisi e le opinioni progressiste per cui è nota, ma anche cercare di coprire i titoli e gli argomenti delle notizie mainstream. La CNN, nel frattempo, ha in gran parte vacillato sotto la guida dell’attuale proprietario Warner Bros. Discovery, cedendo audience mentre i suoi manager cercavano di smorzare l’atteggiamento militante assunto sotto la guida del precedente leader Jeff Zucker. La CNN e le altre reti televisive della Warner dovrebbero separarsi dalla società in una transazione che dovrebbe essere completata nel 2026.

Murdoch aveva presentato un’offerta per modificare un trust familiare irrevocabile che garantiva a quattro dei suoi figli – Lachlan, James, Prudence ed Elisabeth – pari diritti di voto nella gestione di Fox Corp. e News Corp. Tuttavia, un commissario del tribunale successorio del Nevada, dove la questione è stata giudicata, ha respinto la richiesta, dopodiché Rupert Murdoch ha manifestato l’intenzione di presentare ricorso.

Fox Corp. ha dichiarato che i trust che rappresentano James, Elisabeth e Prudence offriranno un totale di 16.926.837 azioni ordinarie di classe B della società, mentre News Corp. ha indicato che trust simili offriranno 14.182.161 azioni di classe B della società.

Ciascuno dei tre figli dovrebbe ricavare dalla transazione più di 1 miliardo di dollari. Tutti e tre saranno tenuti a vendere le partecipazioni personali in Fox Corp. o News Corp e, in base a un accordo a lungo termine, non potranno acquistare azioni di nessuna delle due società.

Dopo la vendita, i voti dei Murdoch in entrambe le società saranno diluiti e deterranno circa il 33,1% delle azioni con diritto di voto di News Corp. e il 36,2% delle azioni con diritto di voto di Fox Corp.

La risoluzione della controversia eliminerà una questione di distrazione aziendale dai consigli di amministrazione di entrambe le società in un momento difficile per l’industria dei media. A differenza di concorrenti come Paramount, Warner Bros. Discovery e Comcast, Fox ha ridotto i propri interessi nel settore via cavo diversi anni fa, quando ha venduto una parte significativa delle proprie attività alla Disney. Mentre i concorrenti hanno lavorato alacremente per mantenere a galla il settore via cavo, con un numero sempre maggiore di consumatori che si è spostato verso i servizi di streaming, Fox ha concentrato gran parte della propria attenzione sulla programmazione di eventi e programmi in diretta, con una forte enfasi su sport e notizie.