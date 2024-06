The Chosen: la quarta stagione è finalmente in arrivo

Nonostante la recente revisione della CW, The Chosen passerà ancora una volta alla rete broadcast dopo l’acquisizione delle prime tre stagioni nel giugno 2023. Ciò fa seguito a una lunga battaglia legale, annunciata dal creatore Dallas Jenkins a marzo, che ha visto una disputa tra Angel Studios e The Chosen, LLC.

Nonostante le aspettative che la quarta stagione andasse in onda sulla CW, le suddette complicazioni legali hanno lasciato i fan nell’incertezza sul futuro della serie in streaming, e questo annuncio sarà probabilmente accolto da molti con un sospiro di sollievo. The Chosen si aggiunge al rinnovo della stagione 7 di All-American e di Penn & Teller: Fool Us nella stagione 11 su The CW.

The Chosen è una serie che rompe i limiti

La prospettiva di affrontare una delle storie più antiche e importanti del mondo è a dir poco scoraggiante: The Chosen è la prima serie multi-stagione sulla vita di Gesù Cristo. Inizialmente senza successo, la pandemia del 2020 avrebbe visto lo show guadagnare rapidamente popolarità, anche se molte importanti testate ne ignoravano l’esistenza. Poi la serie è approdata in streaming, con Netflix, Peacock e, infine, la CW che ne hanno compreso il potenziale. Ormai una serie amata da milioni di persone, ogni stagione sembra superare la precedente in termini di portata e performance, con la quarta che ha ricevuto molti elogi dalla critica, tra cui Michael John Petty di Collider, che ha dichiarato:

“La fotografia, i costumi, la produzione e la scenografia elevano questa serie ben oltre l’etichetta sprezzante di “basata sulla fede” con cui viene spesso archiviata. Non si è badato a spese per far sembrare The Chosen una serie in streaming a grande budget ambientata nel I secolo d.C., e il valore della produzione non ha fatto che aumentare nel tempo“.

Inoltre, Shahar Isaac, che forse ha avuto più da fare nella scorsa stagione che nei tre episodi forniti per la recensione, si è dimostrato un protagonista forte e complesso, in grado di sorprenderci ancora oggi. Simon Peter è probabilmente il personaggio più complesso di The Chosen, pieno di contraddizioni interne e di una spavalderia da testa calda – ma dopo l’impressionante finale della terza stagione (“Sustenance”), Isaac svela un lato diverso del futuro apostolo, ricordandoci che c’è ancora molto in serbo per Peter in futuro”.

La quarta stagione di The Chosen è disponibile per la visione tramite l’app The Chosen ed è stata ufficialmente acquisita da The CW. Le stagioni 1-3 di The Chosen sono disponibili sulle seguenti piattaforme: