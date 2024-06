Jordan Peele si è incontrato con i Marvel Studios per dirigere un progetto futuro

Fino ad ora, Jordan Peele (Scappa – Get Out, Noi, Nope) ha lavorato solo a suoi progetti originali, evitando i franchise più importanti. Tuttavia, era destinato a dirigere per la Warner Bros. l’adattamento di Akira a un certo punto, e anche se le cose non hanno funzionato, il fatto che fosse in lizza suggerisce che sarebbe disposto a partecipare a un film di un grosso studio, se le circostanze dovessero piacergli. Una particolare proprietà dei Marvel Studios potrebbe dunque aver catturato l’interesse di Jordan Peele?

Secondo Jeff Sneider nell’ultima edizione della sua newsletter, Peele ha incontrato lo studio per prendere potenzialmente il timone di un prossimo film dell’MCU. Sneider non nomina il progetto, ma ha indicato di sapere di cosa si trattava. Ovviamente ci sono numerose possibilità, ma la teoria più popolare sembra essere il riavvio degli X-Men.

Una recente voce afferma che lo studio sta cercando un POC per dirigere il progetto, e anche se potrebbe sembrare un po’ troppo presto che qualcuno che possa entrare formalmente in trattative, sappiamo che uno sceneggiatore è stato ufficialmente arruolato nella persona di Michael Lesslie. (The Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente; Assassin’s Creed del 2016).

La Marvel sarebbe capace di dare a Jordan Peele la libertà di dirigere questo film (qualunque cosa risulti essere) a modo suo senza alcuna interferenza? Lo speriamo sicuramente, ma altri cineasti hanno espresso una certa frustrazione nel dover lavorare entro i confini del sistema MCU.

La regista di The Marvels Nia DaCosta – che Peele ha ingaggiato per dirigere il riavvio di Candyman – ha parlato apertamente della collaborazione con la Marvel l’anno scorso. “A volte eri in una scena e pensavi, ‘Che diavolo significa tutta questa merda?'”, ha detto a Vanity Fair, prima di aggiungere che The Marvels è “una produzione di Kevin Feige, è il suo film [ …] Ho provato ad entrare con la consapevolezza che alcuni di voi passeranno in secondo piano”.

In ogni caso, la Marvel incontra molti registi, quindi nulla è determinato. Ma se Peele dovesse prendere il timone di un prossimo film del MCU, a quali personaggi potrebbe essere più adatto?