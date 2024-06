All American – stagione 7: La The CW rinnova lo show per un’altra stagione

The CW ha rinnovato il drama sportivo “All American” per una settima stagione. Il network si è inoltre assicurato i diritti di trasmissione della quarta stagione di “The Chosen” e ha rinnovato “Penn & Teller: Fool Us” per la stagione 11.

“All American” la cui sesta stagione è attualmente in corso è ispirata alla vita dell’ex linebacker della NFL Spencer Paysinger e vede protagonista Daniel Ezra nel ruolo di Spencer James, un giovane giocatore di football di Los Angeles. Nella sesta stagione, attualmente in onda, Spencer e Jordan (Michael Evans Behling) sono juniores alla GAU e sono ufficialmente idonei a partecipare al draft NFL, mentre una nuova aggiunta allo staff di allenatori cambia le dinamiche della squadra. Altri personaggi affrontano relazioni in evoluzione, genitorialità, problemi legali e lutti.

Warner Bros. Television e CBS Studios producono “All American” in associazione con Berlanti Productions. Tra i produttori esecutivi figurano Nkechi Okoro Carroll, Greg Berlanti, Jameal Turner, Sarah Schechter, Mike Herro e David Strauss.

Uno spinoff intitolato “All American: Homecoming” ha debuttato nel 2022, mentre la terza stagione è prevista per l’8 luglio. La serie segue la fidanzata di Jordan, Simone (Geffri Maya), che lascia Los Angeles per frequentare un college storicamente nero ad Atlanta.

Dopo che le prime tre stagioni del dramma storico di successo “The Chosen” hanno debuttato su The CW nel 2023, il network ha prolungato l’accordo e manderà in onda la nuova quarta stagione. Con Jonathan Roumie nel ruolo di Gesù, la serie, di produzione indipendente, è distribuita da Lionsgate. Dallas Jenkins è sceneggiatore, regista e produttore.

La quarta stagione ha già debuttato nelle sale cinematografiche all’inizio di quest’anno e sarà trasmessa in streaming sull’applicazione The Chosen a partire dal 2 giugno. Anche BYUtv trasmetterà la stagione. La notizia del rinnovo dell’accordo con la CW arriva subito dopo che The Chosen LLC ha interrotto il suo rapporto con gli Angel Studios, anche se lo studio ha intenzione di appellarsi alla decisione.

“Penn & Teller: Fool Us” è stata rinnovata per l’undicesima stagione. La serie, della durata di un’ora, vede aspiranti maghi che cercano di ingannare il famoso duo, gareggiando per avere la possibilità di esibirsi al loro fianco a Las Vegas. La serie è creata e prodotta esecutivamente da Penn Jillette, Teller, Peter Adam Golden, Andrew Golder e Lincoln Hiatt in associazione con 1/17 Productions e September Films di DCD Media.