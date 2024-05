The Cleaning Lady rinnovato per la quarta stagione da Fox

Variety ha confermato che The Cleaning Lady è stata rinnovata per la quarta stagione da Fox.

La notizia arriva prima del finale di due ore della terza stagione di The Cleaning Lady, che andrà in onda il 21 maggio alle 20.00. La serie The Cleaning Lady crime drama ha come protagonista Élodie Yung nel ruolo di Thony De La Rosa, un ex chirurgo cambogiano-filippino che lavora come addetta alle pulizie a Las Vegas. Dopo aver assistito a un omicidio, a Thony viene offerto un lavoro sia come addetto alle pulizie che come medico all’interno di un’organizzazione criminale.

Nel cast anche Martha Millan, Eva De Dominici, Kate Del Castillo, Santiago Cabrera, Sebastien e Valentino LaSalle, Sean Lew e Faith Bryant. Adan Canto, che interpretava il gangster Arman Morales, è morto all’età di 42 anni a gennaio dopo una crisi di cancro all’appendice.

Secondo alcune fonti, Miranda Kwok e Jeannine Renshaw, produttrici esecutive e showrunner di “The Cleaning Lady“, non continueranno a ricoprire questi ruoli per la quarta stagione. Kwok rimarrà come consulente esecutivo della serie e la nuova leadership sarà annunciata nelle prossime settimane.

The Cleaning Lady è la prima serie drammatica ambientata nel Sud-Est asiatico e la prima con un protagonista di origine cambogiana. La terza stagione della serie sta ottenendo una media di 3,6 milioni di spettatori multipiattaforma, con un aumento del 131% rispetto a Live + Same Day, secondo Fox.

Basata sulla serie originale argentina, The Cleaning Lady è prodotta da Warner Bros. Television e FOX Entertainment. Kwok, che ha sviluppato la serie, è showrunner e produttore esecutivo della terza stagione insieme a Renshaw. Rose Marie Vega e Paola Suarez sono anche produttrici esecutive, mentre Shay Mitchell e David Dean Portelli sono consulenti esecutivi. Deadline ha riportato per primo il rinnovo e la nuova leadership.