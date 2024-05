Shonda Rhimes spiega perché per la terza stagione di “Bridgerton” ci è voluto così tanto e se la “Queen Charlotte” potrebbe tornare

In una recente intervista con Variety Shonda Rhimes ha spiegato perché la terza stagione di Bridgerton è durata così a lungo e se la Queen Charlotte potrebbe tornare

Ma finalmente, con la prima parte della terza stagione che debutterà il 16 maggio, i numerosi fan dello show potranno assistere agli eventi narrati nel romanzo di Julia Quinn “Romancing Mister Bridgerton“, ovvero la storia d’amore tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton).

La terza stagione di Bridgerton – realizzata dai produttori esecutivi Shonda Rhimes e Betsy Beers e dal nuovo showrunner Jess Brownell (che ha preso il posto di Chris Van Dusen) – rappresenta la prima deviazione dello show dall’ordine dei libri: Il terzo romanzo di Quinn è “An Offer From a Gentleman”, incentrato su Benedict Bridgerton. Durante un’intervista per la copertina di Variety Power of Women, la Rhimes ha dichiarato che, a causa della rivelazione nel finale della prima stagione che Penelope è, in realtà, la scrittrice dietro il foglio dello scandalo di Lady Whistledown, la serie ha dovuto accelerare la cronologia della storia.

“Era molto chiaro che se avessimo rivelato che Penelope era Lady Whistledown alla fine della prima stagione, avremmo avuto solo una stagione in cui questo poteva funzionare come segreto che portava con sé – e poi abbiamo visto Eloise scoprirlo“, a commentato a Variety Shonda Rhimes a proposito della sorella di Colin, interpretata da Claudia Jessie, che ha appreso del tradimento della sua migliore amica nel finale della seconda stagione.

Penelope, soprattutto nell’interpretazione vincente della Coughlan, ha “colpito nel segno”, secondo Shonda Rhimes. “Si fa il tifo per lei a prescindere da tutto, attraverso tutte le sue tristi umiliazioni – e credo che si voglia che trovi la felicità, che trovi l’amore”, dice. “Quello che mi piace è anche il fatto che non stiamo introducendo nessuno di nuovo – in ogni stagione abbiamo dovuto introdurre il Duca, abbiamo introdotto Kate. In questa stagione non c’è un nuovo pretendente. Sono due persone che conosciamo da sempre e per le quali abbiamo fatto il tifo fin dall’inizio“.

Cosa ha detto invece su Bridgerton Betsy Beers

Parlando di Penelope, Beers dice: “Ovviamente tutti i personaggi sono fantastici, ma io ho amato questo personaggio. E mi piace sempre il rapporto tra Penelope ed Eloise. Ci sono molti strati in questa stagione, con personaggi che credo non si siano mai approfonditi prima“.

Né Beers né Rhimes sono in grado di ricordare se il doppio sciopero abbia ritardato la terza stagione di “Bridgerton” – “La cosa strana è che credo che entrambi abbiamo un’amnesia da sciopero“, dice Beers – ma ciò che è indiscutibilmente vero è che questa terza puntata è stata un lungo viaggio. La produzione di “Bridgerton” è così complessa che ci vuole un po’ di tempo per realizzarla.

“Ci sono molti personaggi, ci sono molte complicazioni ed è una storia molto complessa da intrecciare“, dice Beers. “La scrittura e la meticolosità del processo richiedono ovviamente tempo. E ogni singolo aspetto di uno spettacolo in questo periodo richiede più tempo“.

Continua: “È un sacco di costumi, è un sacco di imparare a ballare, è un sacco di intrecci tra vecchio e nuovo. È un gigantesco puzzle militare”.

Per la Rhimes, la metodologia di Netflix contribuisce al ritardo. “Vogliono scrivere tutto, e poi vogliono girare tutto, il che è – è molto controintuitivo rispetto al modo in cui ho imparato a fare televisione”.

Ma si sta adattando. “Ora penso che sia proprio così”, dice Rhimes. “Stiamo davvero lavorando sull’idea che se questo è il campo in cui viviamo, allora come possiamo rendere il campo più veloce? E quindi stiamo pensando a cose come set e lotti permanenti e cose del genere che ci aiutino davvero a velocizzare il processo”.

In merito a Queen Charlotte

Shonda Rhimes ha scritto il prequel di “Queen Charlotte” – che ha debuttato su Netflix nel maggio del 2023 – e alcuni elementi della sua narrazione originale potrebbero informare anche lo svolgimento di “Bridgerton”. La “Queen Charlotte” presentava la prima storia queer del franchise, con la storia d’amore degli assistenti reali Brimsley (che in “Bridgerton” si occupa ancora della sua regina) e Reynolds (che non sta con Re Giorgio).

“Ne parliamo spesso”, dice la Rhimes a proposito dell’inserimento di quella storia nella linea temporale di “Bridgerton”. “E per un po’ me la sono tenuta molto stretta, e non sapevo necessariamente di volerla riproporre in una stagione di “Bridgerton”. Ma ora abbiamo parlato di come sarebbe se ne vedessimo un po’ nel presente di “Bridgerton”, con Brimsley e Reynolds, e di cosa significherebbe“.

Ma, aggiunge, “credo che questo ci privi della possibilità di raccontare la storia nel modo in cui dovrebbe essere raccontata“. Il che, ovviamente, significa che la Rhimes sta parlando di una continuazione di “Queen Charlotte“. A questo proposito, però, non è ancora sicura. “Ho dei sentori su quale potrebbe essere un’altra storia, ma non lo so nemmeno io”, dice la Rhimes. “Voglio solo che sia davvero buona se dobbiamo raccontarla“.