The Strangers: Capitolo 1, il regista svela i piani per l’intera trilogia

Il film The Strangers del 2008 sta ricevendo un reboot unico nel suo genere. Il regista Renny Harlin ha infatti decido di dar vita a una nuova versione di The Strangers per Lionsgate, questa volta sotto forma di un’intera trilogia. The Strangers: Capitolo 1 arriverà nelle sale italiane il 10 luglio, ma questo primo film non è solo l’inizio della saga, ma servirà come primo atto di quello che è essenzialmente un film molto più lungo.

Prima del debutto di The Strangers: Capitolo 1, il regista Renny Harlin ha infatti parlato con ComicBook di come questo nuovo inizio del franchise segni l’inizio della storia della sua trilogia. “Sì, direi proprio di sì”, ha detto Harlin parlando di questo nuovo film come primo atto di una storia più ampia. “Naturalmente li abbiamo girati uno dietro l’altro e mescolati, come si fa sempre nei film.

“Ma abbiamo dovuto tenere presente che si tratta di un unico arco narrativo. È un film di 4/5 ore e il primo film è un primo atto. Crea i personaggi, il terrore, gli assassini e il nostro personaggio principale, che sopravviverà al primo film, ma poi partirà per i due successivi”. Il secondo e il terzo film della trilogia Strangers di Harlin non hanno ancora una data di uscita, ma il regista ritiene che il secondo capitolo potrebbe arrivare sul grande schermo già in autunno.

“Se si fosse trattato di un remake o di un sequel, non l’avrei fatto a questo punto della mia vita”, ha dichiarato Harlin a Variety. “Ho un grande rispetto per il film originale e sono in qualche modo intimidito dalla sua qualità. Fare semplicemente un sequel o un remake non mi attirava, ma questa era un’opportunità tale da avere quattro ore e mezza di studio di un caso di vittime di un crimine violento e di chi lo commette, e di cosa li fa scattare e come influisce su una persona che vive questa situazione”.

Quello che c’è da sapere su The Stranger: Capitolo 1

Con The Strangers: Capitolo 1, del regista Renny Harlin (Cliffhanger – L’ultima sfida, 58 minuti per morire – Die Harder), arriva una nuova trilogia del terrore. Nel primo capitolo, Madelaine Petsch interpreta una giovane donna che inizia una nuova vita con il suo fidanzato. Improvvisamente, durante una sosta dal viaggio in una remota casa vacanze nei boschi, i due diventano preda di una misteriosa banda di sconosciuti mascherati che attaccano senza preavviso o motivo. Ciò che inizia come una lotta per rimanere in vita, diventa il viaggio di una donna nel coraggio e nell’astuzia in questa serie horror che unisce tre film avvincenti.