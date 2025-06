Finalmente svelato il futuro di Sherlock: il co-creatore rivela dove sono arrivati la quinta stagione e il film

Sono passati anni dall’ultima stagione di Sherlock, ma questo non ha impedito ai fan di continuare a sperare in nuovi misteri con il moderno Holmes interpretato da Benedict Cumberbatch. Da quando la quarta stagione di Sherlock si è conclusa con “The Final Problem” nel 2017, il cast e i creatori della serie poliziesca di successo della BBC hanno ripetutamente accennato alla possibilità di un seguito, sia attraverso una tanto attesa quinta stagione che con un film autonomo. Nonostante le carriere sempre più impegnative dei suoi protagonisti, Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) e Martin Freeman (John Watson), le voci di un ritorno sono emerse più volte, tenendo i fan con il fiato sospeso in attesa di aggiornamenti che raramente arrivano con chiarezza.

Ora, una delle figure chiave dello show ha affrontato il futuro di Sherlock, e gli ultimi commenti non sono affatto ottimistici.

Il co-creatore Mark Gatiss, che ha anche interpretato Mycroft Holmes nella serie di successo della BBC, ha parlato candidamente delle possibilità di una nuova stagione di Sherlock durante un’intervista del giugno 2025 al festival Italian Global Series. Purtroppo, i suoi commenti indicano che la lunga attesa potrebbe essere stata vana, con il ritorno della serie che ora sembra più lontano che mai. Alla domanda diretta sul perché Sherlock non sia proseguito con una quinta stagione o un film, Gatiss ha risposto:

“È importante riconoscere quando è il momento giusto. A volte è lì e poi finisce, e non c’è niente di sbagliato in questo. Tornare indietro è spesso molto difficile”.

Cosa significa questo per il futuro di Sherlock

Mark Gatiss ha fornito un aggiornamento che fa riflettere sul futuro di Sherlock durante un’apparizione nel giugno 2025 all’evento Global Series in Italia. Parlando con Deadline, il co-creatore di Sherlock e attore di Mycroft Holmes ha riflettuto sul perché una nuova stagione o il film tanto atteso non si siano concretizzati, e i suoi commenti suggeriscono che i fan non dovrebbero trattenere il fiato. Particolarmente preoccupante è la sua valutazione secondo cui “È importante riconoscere quando è il momento giusto”. Sembra un messaggio rivolto specificamente ai fan che sperano in un ritorno, e non in senso positivo.

Sebbene i suoi commenti non confermino che Sherlock sia definitivamente finito, sottolineano che Gatiss ritiene che la serie possa aver esaurito il suo corso naturale. Ha anche affrontato il tema del coinvolgimento degli attori – o della sua mancanza – in un potenziale seguito.

“Perché Benedict e Martin non volevano più farlo”, ha rivelato Gatiss, spiegando il vero motivo per cui non è stata prodotta una nuova stagione di Sherlock. Sia Cumberbatch che Freeman sono diventati grandi star di Hollywood dopo la prima della serie, con carriere che lasciano poco tempo per un ritorno a Baker Street.

Mark Gatiss non ha però escluso del tutto un ritorno. Ha ammesso che ci sono state discussioni su un potenziale film di Sherlock, dicendo: “A entrambi piace l’idea, ma non si è concretizzata”. Ciò conferma le notizie degli anni precedenti secondo cui un progetto di film di Sherlock era stato effettivamente proposto agli attori protagonisti. Tuttavia, nonostante l’interesse reciproco, la logistica ha rappresentato un ostacolo importante. Come ha affermato Gatiss, “È molto difficile riuscire a riunire tutti”.

Queste dichiarazioni hanno un tono diverso rispetto agli anni precedenti, quando sia i creatori che le star avevano accennato alla possibilità di riprendere la serie in futuro. Sebbene Gatiss rimanga aperto all’idea in teoria, le sue parole riflettono i notevoli ostacoli reali che impediscono di realizzarla. Per realizzare una nuova stagione di Sherlock o anche solo un film, sarebbe necessario allineare i programmi e l’entusiasmo di tutte le persone coinvolte, un compito che finora si è rivelato quasi impossibile. In breve, i fan che sperano in altri misteri moderni potrebbero dover accettare che Sherlock abbia già risolto il suo ultimo caso.