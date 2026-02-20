HomeSerie TvNews

Lo spinoff di Yellowstone “Marshals” arricchisce il cast con una star della musica country

Kayce Dutton in Yellostone

L’universo di Yellowstone continua ad espandersi. Il nuovo spinoff ricco d’azione, intitolato Marshals, aggiunge al cast una star pluripremiata della musica country in vista del debutto previsto per il 1° marzo su CBS.

La serie, ambientata dopo gli eventi conclusivi di Yellowstone, seguirà Kayce Dutton (Luke Grimes) nel suo nuovo percorso accanto a un gruppo di U.S. Marshals impegnati in missioni attraverso il Montana. Dopo la restituzione del ranch ai Broken Rock, i fratelli Dutton sono chiamati a costruire il proprio futuro lontano dalle dinamiche che avevano segnato la serie madre.

Riley Green entra nel cast di Marshals nei panni di un ex Navy SEAL

Marshals

Secondo quanto riportato da Variety, il cantante country Riley Green si unirà al cast di Marshals nel ruolo di Garrett, un ex Navy SEAL e amico di lunga data di Kayce. Il personaggio sarà legato anche a Cal, interpretato da Logan Marshall-Green.

Green parteciperà come guest star, ma apparirà in più episodi della prima stagione. Per l’artista si tratta della prima esperienza come attore sullo schermo. “Sono entusiasta di unirmi al cast di Marshals. Essere sul set con il mio amico Luke Grimes ha reso tutto ancora più memorabile. È la mia prima esperienza nel mondo della recitazione e non potevo chiedere introduzione migliore”, ha dichiarato.

La presenza di un personaggio proveniente dal passato militare di Kayce apre nuove possibilità narrative. Marshals potrà infatti approfondire il periodo in cui il protagonista era un Navy SEAL, una parte della sua storia solo accennata nella serie originale.

Nel cast torneranno anche volti noti come Thomas Rainwater (Gil Birmingham) e Mo (Mo Brings Plenty), ma la maggior parte dei personaggi sarà inedita all’interno del franchise.

Riley Green, che ha pubblicato tre album dal 2019 e ha raggiunto la Billboard 200 con il disco del 2024 Don’t Mind If I Do, aggiunge un elemento di curiosità ulteriore allo spinoff. La sua partecipazione potrebbe attirare anche una fetta di pubblico proveniente dal mondo della musica country.

Marshals è solo uno dei diversi progetti collegati a Yellowstone attualmente in sviluppo, insieme a The Dutton Ranch, oltre ai titoli ancora in fase preliminare 1944 e 6666. L’universo creato dalla serie madre sembra dunque lontano dall’esaurire la propria espansione.

