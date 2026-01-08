HomeSerie TvNews

The Rookie 8: il cambio di ruolo di Wade Grey cambia gli equilibri della serie e mette alla prova la relazione Chenford

Di Redazione

-

Seguici su Google News
The Rookie 8

La ottava stagione di The Rookie si apre con un importante cambio di ruolo per Wade Grey, destinato ad avere conseguenze profonde non solo sull’impianto narrativo della serie, ma anche sugli equilibri sentimentali di una delle coppie più amate dal pubblico. Nel primo episodio, il personaggio interpretato da Richard T. Jones accetta infatti un nuovo incarico come senior liaison dell’FBI, segnando una svolta decisiva nella sua carriera.

La scelta arriva in un momento delicato della vita personale di Grey, alle prese con problemi coniugali legati proprio alla sua lunga e impegnativa carriera nelle forze dell’ordine. A proporgli il nuovo ruolo è l’agente Matthew Garza, interpretato da Felix Solis, con cui Grey formerà una nuova e inedita alleanza investigativa.

Alexi Hawley spiega cosa cambia per la serie e per Chenford

In un’intervista rilasciata in occasione della première della stagione 8, lo showrunner Alexi Hawley ha spiegato come questa promozione permetta alla serie di espandere il proprio raggio d’azione, introducendo nuove dinamiche e nuovi casi. La collaborazione tra Grey e Garza sarà centrale in una storyline che ruota attorno a Monica, personaggio chiave di una sorta di “Blacklist scenario”, attraverso cui il team darà la caccia a criminali di alto profilo. Secondo Hawley, è il momento giusto per “scuotere le fondamenta” della serie e non adagiarsi su formule già collaudate.

Ma il cambiamento di Grey ha anche un impatto diretto sulla squadra rimasta alla centrale. Con il posto da tenente ora vacante, tutto lascia pensare che Tim Bradford possa essere il principale candidato alla promozione. Ed è qui che entra in gioco la relazione con Lucy Chen, la coppia nota ai fan come Chenford. Hawley ha confermato che il tema del divario di potere tornerà al centro della loro storia, proprio come accaduto nelle prime stagioni, quando Tim era l’addestratore di Lucy.

Se Tim dovesse davvero diventare tenente, si troverebbe a gestire una nuova responsabilità professionale che rischia di complicare ulteriormente il rapporto con Lucy, attualmente sergente di grado inferiore. Lo showrunner ha anticipato che l’episodio 2 della stagione 8 affronterà questo aspetto in modo creativo e anche ironico, mostrando come i due cercheranno di bilanciare vita privata e gerarchie professionali.

Dopo anni di crescita lenta ma costante, la stagione 8 rappresenta per Wade Grey la promozione più importante della sua carriera, ma anche l’inizio di una fase in cui il suo percorso si allontanerà da quello del resto del team. Allo stesso tempo, la serie sembra pronta a ridefinire le dinamiche interne, aprendo a nuovi conflitti, nuove opportunità narrative e a una rinnovata tensione emotiva per Chenford.

I nuovi episodi di The Rookie 8 vanno in onda ogni martedì su ABC e sono disponibili in streaming il giorno successivo.

Articolo precedente
Fratelli Demolitori: trailer del film con Jason Momoa e Dave Bautista
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved