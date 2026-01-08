The Rookie 8: il cambio di ruolo di Wade Grey cambia gli equilibri della serie e mette alla prova la relazione Chenford

La ottava stagione di The Rookie si apre con un importante cambio di ruolo per Wade Grey, destinato ad avere conseguenze profonde non solo sull’impianto narrativo della serie, ma anche sugli equilibri sentimentali di una delle coppie più amate dal pubblico. Nel primo episodio, il personaggio interpretato da Richard T. Jones accetta infatti un nuovo incarico come senior liaison dell’FBI, segnando una svolta decisiva nella sua carriera.

La scelta arriva in un momento delicato della vita personale di Grey, alle prese con problemi coniugali legati proprio alla sua lunga e impegnativa carriera nelle forze dell’ordine. A proporgli il nuovo ruolo è l’agente Matthew Garza, interpretato da Felix Solis, con cui Grey formerà una nuova e inedita alleanza investigativa.

Alexi Hawley spiega cosa cambia per la serie e per Chenford

In un’intervista rilasciata in occasione della première della stagione 8, lo showrunner Alexi Hawley ha spiegato come questa promozione permetta alla serie di espandere il proprio raggio d’azione, introducendo nuove dinamiche e nuovi casi. La collaborazione tra Grey e Garza sarà centrale in una storyline che ruota attorno a Monica, personaggio chiave di una sorta di “Blacklist scenario”, attraverso cui il team darà la caccia a criminali di alto profilo. Secondo Hawley, è il momento giusto per “scuotere le fondamenta” della serie e non adagiarsi su formule già collaudate.

Ma il cambiamento di Grey ha anche un impatto diretto sulla squadra rimasta alla centrale. Con il posto da tenente ora vacante, tutto lascia pensare che Tim Bradford possa essere il principale candidato alla promozione. Ed è qui che entra in gioco la relazione con Lucy Chen, la coppia nota ai fan come Chenford. Hawley ha confermato che il tema del divario di potere tornerà al centro della loro storia, proprio come accaduto nelle prime stagioni, quando Tim era l’addestratore di Lucy.

Se Tim dovesse davvero diventare tenente, si troverebbe a gestire una nuova responsabilità professionale che rischia di complicare ulteriormente il rapporto con Lucy, attualmente sergente di grado inferiore. Lo showrunner ha anticipato che l’episodio 2 della stagione 8 affronterà questo aspetto in modo creativo e anche ironico, mostrando come i due cercheranno di bilanciare vita privata e gerarchie professionali.

Dopo anni di crescita lenta ma costante, la stagione 8 rappresenta per Wade Grey la promozione più importante della sua carriera, ma anche l’inizio di una fase in cui il suo percorso si allontanerà da quello del resto del team. Allo stesso tempo, la serie sembra pronta a ridefinire le dinamiche interne, aprendo a nuovi conflitti, nuove opportunità narrative e a una rinnovata tensione emotiva per Chenford.

I nuovi episodi di The Rookie 8 vanno in onda ogni martedì su ABC e sono disponibili in streaming il giorno successivo.