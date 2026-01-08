Avengers: Doomsday, Alan Cumming racconta l’incidente sul set: “Ho rotto Pedro Pascal”

Un curioso retroscena arriva direttamente dal set di Avengers: Doomsday. Durante una recente apparizione al Jimmy Kimmel Live!, Alan Cumming ha rivelato di aver inavvertitamente infortunato Pedro Pascal mentre giravano una scena insieme, raccontando l’episodio con ironia ma confermandone l’autenticità.

Il nuovo film dei Marvel Studios riunisce un cast imponente di personaggi storici, dai volti più noti dell’MCU fino al ritorno degli X-Men dell’era 20th Century Fox. Tra questi, Cumming riprende il ruolo di Nightcrawler, mentre Pedro Pascal interpreta Reed Richards / Mister Fantastic, segnando un incrocio atteso tra universi Marvel che finora non avevano mai condiviso lo schermo.

Nightcrawler e Mister Fantastic insieme… con qualche imprevisto

Nel corso dell’intervista, Cumming ha spiegato che il suo primo giorno di riprese con Pascal si è concluso in modo inatteso. Durante una scena condivisa, l’attore scozzese ha raccontato di aver causato un problema al collo del collega, tanto da costringerlo a lasciare il set per sottoporsi a una terapia di recupero. Nessuna scena di combattimento, nessun utilizzo dei poteri: solo un movimento sbagliato durante una sequenza apparentemente tranquilla.

Lo stesso Cumming ha chiarito, con tono scherzoso, che né lui indossava la celebre coda di Nightcrawler né Pascal stava utilizzando gli “arti allungabili” di Mister Fantastic. Eppure, l’incidente è bastato a mandare Pascal a casa, dove ha dovuto ricorrere a una seduta di cupping therapy per alleviare il dolore al collo. Un episodio accidentale, che però conferma un dettaglio narrativo importante: Nightcrawler e Mister Fantastic condivideranno delle scene in Avengers: Doomsday.

Il film segna infatti il ritorno ufficiale degli X-Men sul grande schermo all’interno del Marvel Cinematic Universe, come confermato dall’ultimo trailer. Oltre a Cumming, torneranno anche Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Kelsey Grammer (Bestia) e Channing Tatum (Gambit).

L’incontro tra I Fantastici Quattro e gli X-Men è una conseguenza naturale dell’acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney, e Avengers: Doomsday sembra destinato a fare da crocevia tra timeline e franchise differenti. In che modo Doctor Doom sarà al centro di questa convergenza resta ancora avvolto dal mistero, così come i dettagli dell’incidente tra Cumming e Pascal, destinati – almeno per ora – a rimanere un segreto di set.