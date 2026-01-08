HomeTrailerFratelli Demolitori: trailer del film con Jason Momoa e Dave Bautista
Fratelli Demolitori: trailer del film con Jason Momoa e Dave Bautista

Prime Video ha svelato il trailer ufficiale di Fratelli Demolitori, action comedy che segna l’atteso incontro sullo schermo tra Jason Momoa e Dave Bautista. Il film sarà disponibile in tutto il mondo dal 28 gennaio 2026, in esclusiva sulla piattaforma.

Ambientato tra le strade e i paesaggi delle Hawaii, Fratelli Demolitori racconta la storia di due fratellastri che non si parlano da anni: Jonny (Momoa) e James (Bautista). La misteriosa morte del padre li costringe a riunirsi, trascinandoli in un’indagine che riapre vecchie ferite e porta alla luce segreti sepolti. Mentre la lealtà viene messa a dura prova, i due scoprono una cospirazione capace di distruggere la loro famiglia. Uniti – loro malgrado – sono pronti a demolire qualsiasi cosa si metta sulla loro strada.

Un’action comedy tra chimica esplosiva e temi emotivi

La regia è affidata a Ángel Manuel Soto (Blue Beetle), mentre la sceneggiatura porta la firma di Jonathan Tropper. Alla produzione figurano, tra gli altri, Jeff Fierson, Jason Momoa, Dave Bautista, Matt Reeves e Lynn Harris. Il cast include anche Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Frankie Adams, Miyavi, con Stephen Root e Morena Baccarin. La durata è di 2 ore e 2 minuti.

Oltre all’adrenalina e all’umorismo, Fratelli Demolitori punta su un cuore emotivo sorprendente. Il film esplora legami fraterni, famiglia, redenzione e mascolinità, mettendo i protagonisti di fronte a un passato che entrambi hanno cercato di lasciarsi alle spalle. La chimica tra Momoa e Bautista – due star che desideravano da tempo collaborare – è il motore di una narrazione che alterna azioni spettacolari e momenti più intimi, senza rinunciare a un tono leggero e divertente.

Con trailer e poster ora disponibili, Fratelli Demolitori si presenta come una moderna action comedy pensata per il grande pubblico globale di Prime Video: un buddy movie muscolare e ironico, che promette ritmo, spettacolo e sentimento. L’appuntamento è fissato per il 28 gennaio 2026.

