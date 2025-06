The Waterfront è basato su una storia vera? I Buckley sono una famiglia reale?

Creata da Kevin Williamson, The Waterfront di Netflix è una serie drammatica poliziesca che segue le disavventure della famiglia Buckley. Ambientata nella città di Havenport, nella Carolina del Nord, la storia inizia con la famiglia che lotta per la propria sopravvivenza. Sotto la guida del patriarca Harlan, hanno costruito un impero della pesca, ma quando lui si è fatto da parte, l’azienda di famiglia ha iniziato a sgretolarsi. Sua moglie Belle e suo figlio Cane cercano di sbarcare il lunario dedicandosi ad attività illegali, ma ben presto quello che doveva essere un lavoro di poco conto si trasforma in un incubo quando finiscono per essere coinvolti con persone più pericolose, mentre la polizia cerca di scoprire i loro crimini. La prima stagione, composta da otto episodi, pone le basi per un viaggio emozionante e, cosa interessante, le radici della storia affondano nella realtà.

Il lungomare immaginario ha un legame personale con Kevin Williamson

“The Waterfront” e i suoi protagonisti, i Buckley, sono personaggi di fantasia, ispirati al passato di Kevin Williamson. Il creatore della serie non ha mai evitato di parlare della storia di suo padre, coinvolto in alcune attività criminali che lo hanno portato in prigione. Ha infuso molte delle sue opere con un tocco personale, ma questa è la prima volta che si è avvicinato agli aspetti più oscuri del passato di suo padre.

Nato e cresciuto a New Bern, nel North Carolina, Williamson è cresciuto tra i pescatori. Era il mestiere della sua famiglia da generazioni, ma negli anni ’80, la sua famiglia, come molte altre che vivevano di pesca, ha subito un duro colpo. È stato in questi tempi difficili, quando suo padre lottava per mettere il cibo in tavola, che ha ricevuto l’offerta di diventare uno spacciatore. Quella che avrebbe dovuto essere un’occasione occasionale si è trasformata in qualcosa di più, poiché suo padre ha capito che era l’unico modo per mantenere la famiglia. Tutto quello che doveva fare era trasportare la droga sul suo carrello e veniva pagato abbastanza non solo per sfamare la sua famiglia, ma anche per mandare i figli all’università.

Alla fine, questa attività criminale lo ha raggiunto e ha trascorso un periodo in prigione, ma questo ha fatto riflettere suo figlio su come i momenti di disperazione possano spingere un uomo perbene a fare cose che non farebbe in circostanze normali. L’esperienza di suo padre ha mostrato a Kevin Williamson che le persone sono molto più di ciò che appare in superficie e che la maggior parte di loro agisce in una zona grigia per garantire la propria sopravvivenza. Da tempo voleva portare le esperienze di suo padre sullo schermo, ma è stato solo con la pandemia di COVID-19 che ha preso seriamente in considerazione l’idea, che alla fine si è trasformata in “The Waterfront”.

I Buckley rappresentano la dualità della natura umana

Sebbene Kevin Williamson si sia ispirato a suo padre e alla sua vita per creare “The Waterfront”, ha adottato un approccio fortemente romanzato per raccontare la storia. Ha preso in prestito alcuni elementi dalla personalità di suo padre per creare il personaggio di Harlan, ma per la maggior parte il patriarca della famiglia Buckley rimane un personaggio di fantasia, come tutti gli altri. Williamson voleva presentare le sfide legate alla gestione di un’azienda di pesca commerciale, ma il suo obiettivo era quello di mettere in luce il lato positivo e quello negativo di ogni personaggio.

Quando Williamson ha iniziato a scrivere la serie, sapeva che non potevano esserci personaggi completamente buoni o cattivi. Tutti, ad un certo punto della loro vita, sono colpevoli di aver fatto scelte discutibili e commesso errori che possono o meno degenerare in qualcosa di peggiore. Tuttavia, questo non significa che siano casi senza speranza o che non possano fare qualcosa di buono solo perché hanno fatto un paio di cose sbagliate. Era questa dualità della natura umana che voleva mettere in evidenza attraverso la storia della famiglia Buckley, dove tutti cercano di sopravvivere a modo loro. Questa dicotomia si riflette anche nell’ambientazione della storia.

Con la città immaginaria di Havenport, Williamson voleva presentare un luogo pittoresco la cui bellezza ti attira, ma il cui lato oscuro diventa evidente nei momenti più inaspettati. “Le cose peggiori possono accadere durante il giorno e le cose migliori possono accadere di notte. Possiamo fare una bella passeggiata lungo l’oceano illuminato dalla luna e poi, naturalmente, qualcuno può anche essere ucciso”, ha detto a Tudum di Netflix, descrivendo la città immaginaria, il cui sconvolgimento risuona con quello della famiglia che un tempo la governava.