Dove è stato girato il film Netflix The Waterfront? Le location delle riprese del dramma ambientato nella Carolina del Nord

La serie drammatica poliziesca per famiglie di Netflix The Waterfront è ambientata in una regione specifica della Carolina del Nord, nella città immaginaria di Havenport. Sviluppata da Kevin Williamson, sceneggiatore del film originale Scream e creatore di Dawson’s Creek, The Waterfront è una storia sorprendentemente vera basata sui dettagli dell’infanzia di Williamson nella Carolina del Nord. Guidato da Holt McCallany nel ruolo del patriarca della famiglia Buckley, il cast di The Waterfront include anche Melissa Benoist, Jake Weary, Maria Bello, Rafael L. Silva, Danielle Campbell e Humberly González, con la partecipazione speciale di Topher Grace nel ruolo dell’antagonista Grady, uno spacciatore di droga.

Harlan Buckley, interpretato da McCallany, cerca di mantenere la sua famiglia a galla finanziariamente grazie alla pesca e alla ristorazione, ma deve ricorrere a misure drastiche per contrabbandare droga, in particolare eroina, per sopravvivere. Il figlio di Harlan, il ragazzo d’oro Cane (interpretato da Weary), mette sempre la sua famiglia al primo posto e fa tutto ciò che suo padre gli chiede per aiutare la loro situazione.

La sorella di Cane, Bree (interpretata da Benoist), ironicamente, ha una dipendenza dall’alcol e un passato oscuro che le ha fatto perdere la custodia di suo figlio, Diller, interpretato da Brady Hepner. Tutto questo dramma e molto altro ancora si svolge nella scenica cittadina costiera di Havenport, ispirata a diverse località della Carolina del Nord.

Havenport è una città immaginaria della Carolina del Nord utilizzata come ambientazione per la serie Netflix The Waterfront

Sebbene Havenport sia una città immaginaria, è stata girata a Wilmington e Southport, nella Carolina del Nord, e condivide molti dei paesaggi culturali e della sensibilità della regione. Williamson è nato a New Bern, nella Carolina del Nord, e ha frequentato il liceo e l’università nello stesso stato, laureandosi alla East Carolina University di Greenville, nella Carolina del Nord. Grazie alla sua familiarità e alla sua storia personale con la zona, Williamson sapeva fin dall’inizio dove avrebbe potuto ambientare una storia come The Waterfront. Williamson ha rivelato ad Ash Crosnan di Screen Rant: “Sono cresciuto in North Carolina, come sapete, in una cittadina molto piccola, molto simile a Southport, dove abbiamo girato questa serie”.

The Waterfront riprende un tema distintivo e intenzionale nelle serie TV di Williamson, ovvero l’ambientazione. Anche se Dawson’s Creek, il primo grande successo televisivo di Williamson, era ambientato nella città immaginaria di Capeside, nel Massachusetts, in realtà è stato girato a Wilmington, nella Carolina del Nord, e in località balneari tra cui Southport. Anche il film horror di successo di Williamson degli anni ’90, I Know What You Did Last Summer, è ambientato a Southport, nella Carolina del Nord. Conoscendo la filmografia di Williamson, non è una coincidenza né una sorpresa che abbia voluto tornare nella regione di Southport per The Waterfront, che è senza dubbio la serie più legata alle location della sua carriera.

The Waterfront è stato girato in diverse località della Carolina del Nord

Sebbene non tutti i progetti di Williamson siano stati girati a Wilmington e Southport, nella Carolina del Nord, o nei dintorni, c’è senza dubbio una tendenza che caratterizza i suoi oltre 30 anni di carriera. Il legame tra Dawson’s Creek e The Waterfront è più evidente, poiché entrambi contengono elementi autobiografici della vita e dell’infanzia di Williamson, in particolare riguardo a suo padre, che lui definisce “il più grande uomo che sia mai esistito”. Williamson ha spiegato in un’intervista con SR: “Mio padre era un pescatore e negli anni ’80 ha trafficato droga per cercare di mantenere la famiglia in un periodo davvero difficile”.

Williamson ha spiegato che il destino del padre di Joey Porter in Dawson’s Creek è stato direttamente ispirato dalla condanna al carcere inflitta a suo padre per traffico di droga. “Se guardate Dawson’s Creek, il padre di Joey Potter era in prigione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di marijuana, oltre 20.000 libbre. Era l’accusa contro mio padre. Esattamente“. Williamson ha confermato che suo padre era molto simile a Harlan, in quanto era disposto a infrangere la legge per mantenere la sua famiglia. Ciò è comprensibile, considerando la determinazione implacabile di Harlan in tutto The Waterfront. Harlan e la sua famiglia Buckley dimostrano che anche in un paradiso costiero come Havenport, ci possono sempre essere dei problemi.