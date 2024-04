The White Lotus – stagione 3 sarà tutta incentrata sulla “morte”

Sebbene non si sappia molto su The White Lotus – stagione 3, la prossima stagione dell’acclamata serie The White Lotus della HBO, la star Carrie Coon ha dichiarato che il tema centrale dello show è quello della morte.

Parlando con Vanity Fair, la Carrie Coon ha dichiarato di non poter dire molto sulla serie, ma ha elogiato il suo “cast internazionale” e ha detto che lo show gioca con molte dinamiche interessanti. Una in particolare, come già toccato in precedenza, è la morte.

“È un cast enorme. È un cast internazionale. E penso che stia giocando con alcune dinamiche davvero interessanti“, ha detto Coon. “Penso che sia qualcosa che continuerebbe a fare se glielo permettessero, perché credo che gli piacerebbe diventare più grande e più internazionale e mettere insieme gruppi di persone più strani – è questo che lo appassiona. E penso che sia importante in questo mondo, vedere persone che si scontrano tra loro in questo modo“.

Coon ha detto che lo show continua a fare satira sul mondo degli ultra-ricchi, e mentre le ultime due stagioni hanno riguardato i soldi e il sesso, questa si concentra completamente sulla morte.

“Ovviamente sta facendo satira sui ricchi bianchi, e lo sta facendo molto bene. Sta parlando a persone che hanno bisogno di essere ascoltate in un modo davvero interessante“, ha detto Coon. “Ha avuto una stagione sui soldi e una sul sesso. E questa è la sua stagione sulla morte. Quindi ci troviamo in questo Paese buddista. Si scontra con alcune cose della mia vita in questo momento che sono davvero interessanti da pensare, e quindi mi sento incredibilmente gratificato. E la mia famiglia è incredibilmente stressata“.

Oltre a Coon, The White Lotus – Stagione 3 sarà interpretato anche da Leslie Bibb, Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Walton Goggins, Scott Glenn, Sarah Catherine Hook e altri ancora.

Chi c’è nella terza stagione di The White Lotus?

Altri dettagli sulla terza stagione della serie antologica di successo di Mike White The White Lotus rimangono segreti. Secondo quanto riportato in precedenza, nella proprietà del White Lotus entrerà “una banda multigenerazionale”, tra cui “un patriarca, una donna dirigente d’azienda, un’attrice, una coppia di madri, una moglie di un country club, un disadattato e uno yogi“.

Charlotte Le Bon interpreterà un ruolo precedentemente affidato a Francesca Corney. Anche Julian Kostov sarà protagonista della serie, in un ruolo ancora non rivelato, dopo che la HBO ha interrotto i legami con Miloš Biković.

Lo show, attualmente in produzione in Thailandia, accoglierà anche nuovi membri del cast, tra cui Jason Isaacs, Christian Friedel, Dom Hetrakul, Morgana O’Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Tayme Thapthimthong, Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius e Lisa delle BLACKPINK.