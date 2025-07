Walton Goggins: 10 cose che forse non sai sull’attore

Tra gli attori migliori della sua generazione, Walton Goggins si è distinto negli ultimi trent’anni tra cinema e televisione, fornendo sempre grandi prove attoriali e dando vita a personaggi ormai iconici. Spesso sottoutilizzato da Hollywood, Goggins ha comunque avuto la sua buona dose di soddisfazioni lavorando con importanti registi e ad importanti progetti cinematografici e televisivi. Ora che la sua popolarità è ulteriormente cresciuta negli ultimi anni, si spera di poterlo vedere sempre più spesso e con ruoli di rilievo sullo schermo.

I film e i programmi TV di Walton Goggins

1. Ha lavorato al cinema con importanti registi. Goggins ha debuttato sul grande schermo nel 1992 con Amore per sempre. In seguito ha recitato in Karate Kid 4 (1994), L’apostolo (1997), Il corvo 3 – Salvation (2000), Pallottole cinesi (2000), The Bourne Identity (2002), La casa dei 1000 corpi (2003), Miracolo a Sant’Anna (2008) di Spike Lee, Predators (2010), Cowboys & Aliens (2011), Lincoln (2012), di Steven Spielberg, Django Unchained (2012), di Quentin Tarantino, G. I. Joe – La vendetta (2013), Machete Kills (2013), The Hateful Eight (2015), anch’esso di Quentin Tarantino, American Ultra (2015), Lo stato della mente (2017), Maze Runner – La rivelazione (2018), Tomb Raider (2018), Ant-Man and the Wasp (2018), Quello che tu non vedi (2020), Fatman (2020) e Dreamin’ Wild (2022).

2. Ha recitato in celebri serie. L’attore trova fama sul piccolo schermo con la serie The Shield, dove recita dal 2002 al 2008. In seguito ha preso parte a serie come CSI – Scena del crimine (2007), Criminal Minds (2009), CSI: Miami (2009) e Justified (2010-2015), con cui ottiene ulteriore popolarità. Ha poi recitato nelle serie Sons of Anarchy (2012-2014), Community (2014), Vice Principals (2016-2017), Six (2017-2018) e Deep State (2019). Tra le ultime serie in cui ad oggi ha recitato si annoverano (2019-in corso), The Unicorn (2019-2021), Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey (2022), Fallout (2024) e The White Lotus (2025).

Walton Goggins è il Ghoul in Fallout

3. Lo ha attratto l’ironia della serie. Parlando di Fallout, l’attore ha spiegato cosa lo ha attratto di più del racconto proposto, affermando: “Gli spettacoli sulla fine del mondo sono stati fatti per un centinaio di anni. Ora, visto quanto sono spaventose le cose, possiamo esplorare questa squallida realtà con umorismo e parlare delle cose che accadono nel mondo… l’1% contro tutti gli altri”. Ad aver attratto l’attore, dunque, sarebbe il tono con cui si è scelto di raccontare di un dramma come la fine del mondo e la quasi estinzione della specie umana.

4. Si sottopone a cinque ore di trucco. Goggins è irriconoscibile nel ruolo del ghoul pistolero Cooper Howard, il cui trucco e le cui protesi hanno richiesto cinque ore di lavoro. Goggins ha poi spiegato di aver contribuito al design del personaggio del Ghoul e di aver avuto in mente un’estetica molto specifica quando si è trattato di realizzarla. “Volevamo che fosse attraente, che il pubblico si immedesimasse nel suo aspetto senza esserne respinto. Così mi sono chiesto: “Potresti fare Kris Kristofferson se avesse 250 anni, se avesse camminato nella terra desolata e se avesse bevuto tutta la notte?”.

Walton Goggins in The White Lotus

5. È stato morso da un serpente sul set. Nel terzo episodio della terza stagione di The White Lotus, Goggins libera un gruppo di serpenti velenosi in gabbia, con il risultato che la fidanzata del suo personaggio, Chelsea, viene morsa prima di essere portata d’urgenza in ospedale. Ma nella vita reale è stato Goggins a essere morso da un serpente. L’attore, che ha rivelato di essere terrorizzato dai serpenti, ha raccontato di come inizialmente gli sia stata medicata la ferita, ma – benché il serpente non fosse velenoso – su suggerimento dei produttori è poi stato portato in ospedale per un trattamento più specifico.

Walton Goggins in Django Unchained

6. Ha assunto i panni di un personaggio in più rispetto al previsto. In un’intervista a The Playlist, Walton Goggins ha rivelato come originariamente in Django Unchained egli dovesse ricoprire il solo ruolo di Billy Crash, per il quale aveva iniziato a prepararsi. Tuttavia, in questo personaggio è poi stato fatto confluire anche quello chiamato Ace Woody, che doveva essere interpretato prima da Kevin Costner e poi da Kurt Russell e che è poi dunque stato inserito nella parte di Goggins quando entrambi gli attori hanno dovuto rifiutare la parte, portando così l’attore a dover includere anche elementi caratteriali di questo nuovo personaggio.

Walton Goggins ha recitato in Maze Runner

7. Ha avuto un particolare ruolo nell’ultimo film della trilogia. In Maze Runer – La rivelazione, Goggins è comparso nel ruolo di Lawrence, un leader della ribellione. Il personaggio, in quanto affetto da un virus, viene raffigurato come una creatura simile ad uno zombie con strane escrescenze simili a viti che sporgono dal corpo. Il Lawrence di Goggins, inoltre, è privo di naso, un aspetto che a posteriori lo ha reso simile al ghoul interpretato in Fallout.