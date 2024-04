The Instigators: le prime foto del thriller di Doug Liman con Matt Damon e Casey Affleck

Sono state diffuse le prime immagini di The Instigators. The Instigators è un nuovo film thriller diretto da Doug Liman e interpretato da Matt Damon, Casey Affleck e Hong Chau. Entertainment Weekly ha condiviso le prime immagini del film in uscita ad agosto.

Le immagini, tramite un post di Discussing Film, sono riportate di seguito:

First look at Doug Liman’s ‘THE INSTIGIATORS’, starring Matt Damon, Casey Affleck and Hong Chau. The heist thriller follows a father who joins an ex-con to pull off a robbery of the ill-gained earnings of a corrupt politician. (Source: https://t.co/GRxgdyb0Uv) pic.twitter.com/7Xuc9tbIeG — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 29, 2024

Cosa sappiamo di The Instigators?

“Una rapina mal riuscita spinge due ladri a darsi alla fuga, trascinando con sé uno dei loro terapisti“, si legge nella sinossi del film. The Instigators è co-scritto da Casey Affleck e Chuck Maclean. Matt Damon produce il film insieme a Ben Affleck, Jeff Robinov, John Graham e Kevin J. Walsh.

“Casey Affleck e Chuck MacLean avevano creato dei personaggi fantastici e un mondo davvero divertente“, ha dichiarato Damon a Entertainment Weekly. “Più di ogni altra cosa, era la possibilità di lavorare con Doug e Casey insieme che mi entusiasmava di più. Ed è sempre bello tornare a Boston“.

Matt Damon, che non lavora con Liman dai tempi di The Bourne Identity del 2002, ha aggiunto: “Adoro lavorare con Doug. Non posso credere che ci siano voluti 20 anni per trovare qualcosa da fare insieme. Doug è una delle persone più creativamente tenaci che abbia mai conosciuto. Non si fermerà finché il film non sarà al massimo delle sue possibilità, e questa è la cosa migliore che si possa sentire da un regista. Mi fido completamente di lui“.

Casey Affleck ha paragonato il film a Fuga di mezzanotte del 1988 e a Butch Cassidey and the Sundance Kid del 1969. Ha anche sottolineato che ha sempre “voluto fare una commedia d’azione tra amici“.Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, Michael Stuhlbarg, Ving Rhames, Alfred Molina, Ron Perlman e Jack Harlow. The Instigators uscirà in sale selezionate degli Stati Uniti il 2 agosto 2024. Poi inizierà a essere trasmesso in streaming a livello globale su Apple TV+ il 9 agosto 2024.