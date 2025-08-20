HomeSerie TvNews

The White Lotus – Stagione 4: il produttore annuncia un aggiornamento sorprendente sulla location

The White Lotus - stagione 4

The White Lotus – stagione 4: aggiornamenti sulla location. Le prime tre stagioni di The White Lotus hanno riscosso un enorme successo per HBO dopo la messa in onda della prima stagione nel 2021. La quarta stagione della serie di successo di Mike White inizierà la produzione nel 2026 e andrà in onda su HBO e in streaming su HBO Max.

Con l’avvicinarsi delle riprese di The White Lotus – stagione 4, uno dei misteri più grandi è la location del resort White Lotus della prossima stagione. Il produttore esecutivo di The White Lotus, David Bernad, ha parlato con The Hollywood Reporter della potenziale location della stagione 4. Ecco i suoi commenti:

Penso che stiamo restringendo il campo, stiamo ancora discutendo, ma credo che stia iniziando a delinearsi qualcosa. Mi sembra di aver visto [menzionare il Four Seasons Japan nei report]. Sono davvero curioso di vedere quanto siano accurati. Non posso ancora dire nulla [sul tema della stagione], ma sono molto entusiasta di ciò su cui Mike sta lavorando e pensando per la quarta stagione. Penso che parlerà della cultura in un modo che […] sarà rilevante. Non voglio dire troppo [oltre al fatto che] so di cosa si tratta e dove sta andando, ma è davvero emozionante e penso che il pubblico sarà felice della direzione presa dalla quarta stagione.

Cosa significa questo aggiornamento per la quarta stagione di The White Lotus

La località in cui è ambientata ogni stagione di The White Lotus è fondamentale per la trama e i temi generali della stagione. Ogni location di White Lotus è praticamente un personaggio a sé stante in ogni episodio e gioca un ruolo fondamentale nella trama e negli eventi della stagione.

The White Lotus è noto per i suoi splendidi scenari e le esperienze esotiche. Le prime tre location della serie globetrotter di Mike White, Hawaii, Italia e Thailandia, hanno contribuito ai temi della trama di ogni stagione. Anche la location è fondamentale per il casting di ogni stagione, con attori locali che interpretano ruoli chiave in ogni stagione.

