The Morning Show – Stagione 4: trailer dell’attesissima quarta stagione

Reese Witherspoon and Mark Duplass in "The Morning Show," premiering September 17, 2025 on Apple TV+.

Apple TV+ ha presentato il trailer della quarta attesissima stagione di The Morning Show, la serie pluripremiata e di grande successo con protagoniste e produttrici esecutive Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, insieme alla showrunner e produttrice esecutiva Charlotte Stoudt e alla regista e produttrice esecutiva Mimi Leder. La quarta stagione sarà composta da 10 episodi e farà il suo debutto il 17 settembre con il primo episodio, seguito da un nuovo episodio ogni settimana fino al 19 novembre.

La quarta stagione di The Morning Show

La quarta stagione di The Morning Show è ambientata nella primavera del 2024, quasi due anni dopo gli eventi della terza stagione. Con la fusione tra UBA e NBN ormai completata, la redazione si trova a dover affrontare nuove responsabilità, motivazioni nascoste e l’elusiva natura della verità in un’America sempre più polarizzata. In un mondo pieno di deepfake, teorie del complotto e insabbiamenti aziendali, di chi ci si può fidare? E come si può sapere cosa sia davvero reale? Oltre ad Aniston e Witherspoon, il cast stellare della quarta stagione include il due volte vincitore dell’Emmy Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie e il vincitore dell’Emmy Jon Hamm, e accoglie Aaron Pierre, William Jackson Harper e Boyd Holbrook, oltre ai premi Oscar Marion Cotillard e Jeremy Irons.

La serie è guidata dalla showrunner e produttrice esecutiva Charlotte Stoudt e diretta e co-prodotta da Mimi Leder. Prodotta dallo studio Media Res, è inoltre co-prodotta da Michael Ellenberg e Lindsey Springer per Media Res, insieme a Stoudt e Leder; Jennifer Aniston e Kristin Hahn sono produttrici esecutive tramite Echo Films, mentre Reese Witherspoon è produttrice esecutiva accanto a Lauren Neustadter per Hello Sunshine, mentre Jennifer Aniston e Kristin Hahn lo sono per Echo Films. Anche Zander Lehmann e Micah Schraft figurano tra i produttori esecutivi.

