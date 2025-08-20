The Penguin – Stagione 2 è sempre più vicina alla realizzazione su HBO

The Penguin – stagione 2 potrebbe essere più che mai possibile su HBO. La serie HBO è stata il secondo capitolo dell’universo di Matt Reeves The Batman, riprendendo una settimana dopo il successo con Robert Pattinson. Colin Farrell è tornato a guidare il cast dello show, esplorando l’ascesa di Oz Cobb fino a diventare il boss dei fumetti che dà il titolo alla serie.

Sviluppato da Lauren LeFranc sotto la supervisione di Reeves, The Penguin è stato un successo al momento della sua premiere nel settembre 2024, ottenendo un consenso quasi unanime e 24 nomination ai Primetime Emmy, tra cui quella per la migliore serie limitata o antologica. Tuttavia, essendo ancora agli inizi l’universo di Reeves, sono sorte domande sulle possibilità di una seconda stagione.

In un nuovo articolo di Variety, la showrunner di The Penguin, Lauren LeFranc, ha firmato un contratto biennale con HBO e HBO Max, lanciando la sua casa di produzione, Acid and Tender Productions. Il nuovo accordo arriva dopo che la prima stagione di The Penguin ha ottenuto 24 nomination agli Emmy, tra cui quella per la “Miglior sceneggiatura” per LeFranc.

Al momento della pubblicazione di questo articolo, HBO non ha ancora annunciato ufficialmente il via libera alla seconda stagione di The Penguin, dato che Farrell tornerà a interpretare il cattivo della DC nel film The Batman 2 del 2027. LeFranc ha condiviso la seguente dichiarazione sul suo prossimo capitolo con HBO:

Sono entusiasta di continuare la mia collaborazione creativa con HBO. Hanno sempre sostenuto con fermezza il mio lavoro su The Penguin e non solo. La mia società, Acid and Tender Productions, nasce dal desiderio sincero di promuovere storie e prospettive audaci di voci e artisti unici che amo. Sono cresciuta nelle sale degli sceneggiatori e quando lavorano non c’è niente di meglio. La mia speranza è che Acid and Tender diventi quel tipo di rifugio per scrittori e registi che cercano di raccontare storie autentiche, anticonformiste e incentrate sui personaggi, indipendentemente dal genere.

Cosa significa il nuovo contratto di Lauren Lefranc

Anche se The Batman 2 sarà il prossimo film in cui i fan vedranno Penguin, non è una sorpresa che HBO continui a lavorare con LeFranc dopo l’enorme successo della serie TV DC. Finora, sia la Warner Bros. che HBO sono state molto vaghe sulla possibilità che The Penguin – stagione 2 venga realizzata.

In un’intervista del luglio 2025, Casey Bloys, boss di HBO e HBO Max, ha sicuramente lasciato aperta la porta alla seconda stagione di The Penguin, confermando che ci sono state delle trattative tra Reeves e LeFranc, cosa che il presidente della WBTV Channing Dungey ha ribadito un mese dopo. Tuttavia, entrambi hanno ammesso di non essere sicuri che ciò accadrà, citando l’impegno di Reeves nel realizzare The Batman Part II come sua priorità.

Una delle cose fondamentali che entrambi hanno indicato nelle loro precedenti risposte è che la seconda stagione dovrebbe coesistere narrativamente con The Batman Part II. Anche se The Penguin stagione 1 potrebbe essere terminata con la morte a sorpresa di Victor, interpretato da Rhenzy Feliz, si è conclusa anche con l’arresto di Sofia Falcone e il suo trasferimento all’Arkham Asylum, proprio mentre il suo grande piano di vendetta stava per finire con la sua morte.

Dato che anche la serie HBO si è conclusa con un accenno al ritorno del Pinguino di Farrell in conflitto con il Cavaliere Oscuro di Pattinson in The Batman – Part II, la seconda stagione dovrebbe anche esplorare le conseguenze di tale sequel. È possibile che questo nuovo scontro porti Cobb a perdere il suo nuovo potere o a trovarsi in una posizione precaria che la seconda stagione potrebbe approfondire.